Kvaratskhelia, senti Guti: “Se vieni al Real Madrid, ti regalo una…”

Il Napoli, in estate, proverà a blindare i propri top player. Per Kvaratskhelia arriva una proposta da Madrid.

Il Napoli, grazie ai risultati conseguiti in campo, ha iniziato a sognare la conquista non soltanto dello scudetto ma anche della Champions League. Obiettivi alla portata del club trascinato, in questa stagione, da due autentici top player. Parliamo di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia il cui futuro, al momento appare, un rebus di difficile risoluzione. Gli azzurri vorrebbero tenerli ma tutto dipenderà dalle offerte che arriveranno.

Il nigeriano, come da lui stesso rivelato di recente, sogna di sbarcare in Premier League. Trasferimento, questo, che può concretizzarsi già in estate. Il Manchester United, infatti, lo ha messo in cima alla lista dei desiderata. A gennaio i Red Devils hanno preso in prestito Wout Weghorts, in modo tale da fornire ad Erik ten Hag un nuovo attaccante ma la punta olandese non verrà confermata. L’idea è quella di prendere un centravanti di livello mondiale ed Osimhen rappresenta proprio il profilo ritenuto più adeguato.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, come detto, non ha intenzione di farlo partire ma intanto ha esposto il prezzo in vetrina facendo sapere agli inglesi che portarlo via da Napoli servirà un assegno con 3 cifre. In bilico anche la permanenza del georgiano, arrivato in città da semi-sconosciuto agli occhi del grande pubblico e diventato subito una delle colonne portanti della squadra di Luciano Spalletti. Per lui, fin qui, 12 gol e 15 assist in 27 partite. Numeri che hanno attirato l’attenzione del Real Madrid in cui giovava proprio l’idolo di Kvaratskhelia: Guti.

Napoli, Guti lancia un invito a Kvaratskhelia

Proprio l’ex centrocampista dei Blancos, ritiratosi nel 2011, ha voluto lanciare uno specifico messaggio all’ala sinistra. “Non sapevo di essere l’idolo di Kvaratskhelia. Se vieni al Real, ti regalo una maglietta autografata da me” le parole pronunciate da Guti nel corso della trasmissione spagnola ‘El Chiringuito’. Ora resta da vedere quale sarà la decisione del calciatore: restare, e cercare di aprire un ciclo vincente nel primo vero club di prestigio che ha deciso di credere in lui, o andare in Spagna?

Il Napoli, dal canto suo, ha iniziato a muoversi al fine di blindarlo. A breve andrà in scena un ulteriori confronto con il suo agente: nell’occasione il direttore sportivo Cristiano Giuntoli metterà sul piatto un prolungamento fino al 2028 ed un aumento dell’ingaggio percepito. Il faccia a faccia andrà in scena tra la fine di maggio e i primi giorni di giugno. I tifosi azzurri, intanto, incrociano le dita. Il Real Madrid è pronto a piazzare l’affondo decisivo.