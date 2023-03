Serie A, niente rivoluzione: avanti con De Siervo e Casini

Superata la crisi in Lega Serie A dopo il Consiglio di oggi: De Siervo e Casini danno priorità alla coesione.

Nessuno scossone in arrivo in Lega Serie A. Dopo le polemiche degli ultimi giorni e un complicatissimo consiglio di Lega, il presidente Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo hanno superato le tensioni dei giorni scorsi. Tra dichiarazioni pubbliche e lettere private, si era giunti ad ipotizzare una possibile sfiducia per l’ad, ipotesi che avrebbe ulteriormente complicato i lavori in vista del nuovo bando per l’assegnazione dei diritti tv, il più complesso e importante degli ultimi anni, decisivo per le sorti di tutto il movimento.

La riunione, a quanto pare, ha portato a più miti consigli: Casini e De Siervo hanno sotterrato l’ascia di guerra dando priorità alla coesione, necessaria per continuare il percorso di valorizzazione del prodotto Serie A e per preparare il terreno al prossimo ciclo di diritti audiovisivi, che, per la prima volta, la Serie A potrebbe far durare fino a cinque anni. Saranno mesi molto complessi per il nostro calcio e le crisi istituzionali non mancheranno. Questa, almeno, sembra superata.