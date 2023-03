Inter, sorride Inzaghi: due infortunati tornano a disposizione

Tengono banco gli infortunati in casa Inter. Simone Inzaghi può sorridere in vista dei prossimi impegni ufficiali: il tecnico nerazzurro potrà contare sul recuperi di due titolare in vista della prossima sfida contro lo Spezia

Simone Inzaghi può tornare a sorridere in vista della prossima sfida di campionato contro lo Spezia, e anche in occasione del match di ritorno di Champions League contro il Porto. Dopo il recente problema muscolare accusato alla fascia addominale, Dimarco è pronto a tornare a completa disposizione. Allarme ormai rientrato e ritorno in campo imminente. Ottime notizie per Inzaghi, il quale potrebbe decidere di schierare subito titolare l’ex Verona.

Non solo Dimarco. Ottime notizie anche per quel che riguarda il recupero di Skriniar. L’ex difensore della Sampdoria, dopo il recente ko muscolare, è pronto a tornare a completa disposizione. Lo staff medico nerazzurro valuterà il da farsi nei prossimi giorni, ma trapela massimo ottimismo in vista del prossimo match di campionato, sfida valida per la 26^ giornata di Serie A.

Skriniar e Dimarco scenderanno in campo dal primo minuto solamente se recuperati al 100%. Nessuna corsa contro il tempo e nessun rischio inutile. In caso di piede sul freno in vista del match contro lo Spezia, Inzaghi potrebbe confermare titolare Darmian e Gosens. Tuttavia, come detto, cresce l’ottimismo per il doppio recupero già dal match contro i liguri. Nella paggiore delle ipotesi, Dimarco e Skriniar torneranno in campo dal primo minuto in vista del match di Champions League contro il Porto.

Infortunati Inter, le probabili formazioni contro lo Spezia e novità su Correa

Non solo Dimarco e Skriniar, occhio anche alle condizioni di Correa. L’attaccante argentino, dopo l’ennesimo stop per problemi muscolari, difficilmente tornerà a disposizione entro 10 giorni. L’ex Lazio, salvo clamorosi colpi di scena, salterà la sfida contro lo Spezia e anche il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Di seguito le probabili formazioni della 26^ giornata tra Spezia-Inter:

SPEZIA (4-2-3-1): Dragowski; Amian, Ampadou, Nikolau, Ferrer; Bourabia, Ekdal; Verde, Agudelo, Gyasi; Nzola

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko