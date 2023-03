Lukaku-Dzeko, la nuova decisione di Inzaghi spiazza tutti

Lukaku o Dzeko, chi sarà la prima scelta di Inzaghi per affiancare Lautaro Martinez nel corso dell’ultima parte di stagione? Il tecnico ha confermato che valuterà di partita in partita, ma attenzione al possibile retroscena

L’Inter proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di recitare una parte da protagonista sia in campionato, Champions League e Coppa Italia. Tris d’impegni da monitorare con estrema attenzione per poi valutare con calma le scelte di formazione e possibili decisioni. Tiene banco il ballottaggio tra Dzeko e Lukaku, con l’attaccante bosniaco in netta rimonta sul centravanti belga.

Gusto parlare di dualismo, o giusto ragionare di partita in partita come confermato da Simone Inzaghi al termine del match tra Inter-Lecce? La sensazione è che Lukaku, almeno in teoria, dovrebbe rappresentare il centravanti titolare dei nerazzurri e spalla ideale di Lautaro Martinez. Dzeko, dal canto suo, grazie al suo strapotere fisico e capacità di cucire il gioco tra centrocampo e attacco, lavorando anche spalle alle porta, garantisce a Inzaghi maggiore presenza in area di rigore e qualità nel gioco offensivo.

Un retroscena tattico che nessuno si aspettava, soprattutto a inizio di stagione. Difficile fare valutazioni e indicare un titolare fisso e definitivo. Inzaghi scegliere il partner d’attacco di Lautaro Martinez partita dopo partita. Lukaku potrebbe assicurargli maggiore impatto fisico, attacco della profondità e velocità, con la presenza di Dzeko, invece, l’Inter potrebbe sfruttare al meglio anche il lavoro di sponda per l’inserimento dei centrocampisti.

Lukaku o Dzeko, Inzaghi non sceglierà mai un titolare fisso

La vera decisione di Inzaghi, la quale potrebbe spiazzare tutti in maniera costante fino al termine della stagione, è che fondamentalmente non prenderà mai una decisione definitiva su Lukaku e Dzeko. Il tecnico dell’Inter avrà bisogno di entrambi e in base alle caratteristiche dell’avversario e stato di forma dei due protagonisti.

Stilando un potenziale piano e aspetto tattico, possiamo dire che Lukaku potrebbe scendere in campo con le squadre che lasciano aperti maggiori spazi per le ripartenze. Dzeko, invece, potrebbe essere impiegato con difese schierate e più “allacciate” per sfruttarne le sue qualità tecniche, di dialogo con i compagni e il suo ottimo lavoro di sponda per i centrocampisti.