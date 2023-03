“Problemi seri”: Italia, il CT Mancini lancia l’allarme a sorpresa

Allarme improvviso e a sorpresa per l’Italia del calcio. A lanciarlo è il CT Roberto Mancini, c’è qualcosa che ostacola Euro 2024 per gli azzurri.

L’ultimo Mondiale visto ancora dal divano è stato uno smacco insopportabile. Anche perché ha quasi cancellato del tutto la gloriosa cavalcata ad Euro 2020, compiuta da Roberto Mancini e i suoi ragazzi. Adesso l’Italia del calcio ha fame e voglia di ripartire più forte di prima, per qualificarsi e difendere il titolo di campione in carica al prossimo Europeo del 2024. E per farlo, si partirà subito in un re-match della finale di Wembley, contro l’Inghilterra.

Questa volta, però, il teatro della battaglia sarà ben diverso e soprattutto amico degli Azzurri. Il 23 marzo, Italia e Inghilterra si affronteranno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, nella speranza di partire subito col botto nel proprio girone di qualificazione. Tuttavia, qualche problema in vista della sfida con i Tre Leoni potrebbe presto insorgere. A lanciare l’allarme è lo stesso commissario tecnico, con Roberto Mancini che ha allertato stampa e tifosi circa una lacuna d’organico che rischia di costare caro al suo nuovo ciclo con la Nazionale italiana.

Italia, allarme contro l’Inghilterra: il CT Mancini mette tutti in allerta, ecco le sue parole

Nel corso di una lunga intervista concessa ai microfoni de ‘Il Mattino’, Roberto Mancini ha lanciato l’allarme attaccante in vista di Italia-Inghilterra. “Abbiamo problemi seri”, ha confessato il CT della Nazionale. Il quale, di qui, ha fatto poi il punto sulla situazione del proprio reparto offensivo: “Immobile è ko, Raspadori in forse. Abbiamo dei grossi interrogativi”.

Dopotutto, anche chi è convocabile, non ha molte partite nelle gambe. E a lamentarlo è lo stesso Mancini: “Quasi tutti gli attaccanti centrali hanno giocato pochissimi minuti negli ultimi mesi. Non ne abbiamo uno che ha giocato titolare, forse solo Gnonto ha giocato un po’ di più nel Leeds e può fare la punta centrale. Ma per il resto siamo messi male: Scamacca è reduce da un infortunio, Ciro si è fatto male, Belotti gioca poco”.