Serie A, i top della giornata 25: da Mancini a Vecino, tocca alle new entry

È stato il weekend delle new entry, con Mancini, Vecino e Rui Patricio per esempio per la prima volta nella nostra classifica dei top di giornata.

La Roma ha battuto la Juventus con un gol di Mancini e la forza di resistere agli attacchi bianconeri anche grazie all’autorevolezza con le parate su Rabiot, Di Maria e Danilo. È stato un weekend positivo per le squadre della Capitale, la Lazio ha rallentato la cavalcata del Napoli capolista, ce l’ha fatta con un gol di Vecino che ha deciso la partita.

Procede ogni settimana il sondaggio sul canale Youtube di SerieANews (vi invitiamo ad iscrivere) riguardo ai migliori di ogni turno di campionato. Ricordiamo le regole: i calciatori presenti vanno comunque a punti. Il primo ne guadagna cinque, il secondo tre, il terzo due, il quarto uno.

Stavolta hanno votato 4526 persone, con ben 10 su 20 calciatori che vanno a punti per la prima volta in venticinque giornate di campionato. È stato il turno delle new entry, spicca poi la storia di Perilli che all’esordio in serie A si è guadagnato la copertina di Spezia-Verona, un importantissimo scontro diretto in chiave salvezza.

Rui Patricio protagonista, che esordio per Perilli

L’avventura di Rui Patricio da portiere della Roma è stata contraddistinta da alti e bassi, difficilmente è riuscito ad essere determinante per la squadra di Mourinho. Contro la Juventus lo è stato per le parate su Rabiot, Di Maria e Danilo oltre che l’esperienza e la serenità che ha trasmesso negli ultimi minuti. Ha incassato il 62% dei voti.

Provedel è un ottimo portiere, la scorsa estate diventò anche un’idea del Napoli con Meret addirittura in chiave Spezia. I cortocircuiti del pallone come per Kepa, protagonista nel Chelsea agli ottavi di finale di Champions League. Contro il Napoli, dopo la traversa colpita da Osimhen, realizza una parata sontuosa sul colpo di testa di Kim. I nostri utenti lo premiano con il 26% delle preferenze.

La storia di Simone Perilli è una delle più belle del weekend. Ha saputo di fare il suo esordio in serie A a poche ore dalla gara contro lo Spezia, uno scontro diretto importante in chiave salvezza. Si è reso protagonista di una prestazione di ottimo livello, con una parata decisiva su Amian. Chiude la graduatoria dei portieri con il 13% dei voti dei nostri utenti.

Mancini eroe dell’Olimpico, guida le new entry della difesa

Gianluca Mancini non segnava in serie A da più di 500 giorni e ha realizzato un gol bellissimo, un tiro dalla distanza con cui ha battuto l’ex Szczesny. Una prodezza che non solo l’ha reso eroe dell’Olimpico per una sera ma gli consente di guidare la classifica dei difensori della venticinquesima giornata con il 68% dei voti. Sono tutte new entry, Mancini, Dodò, Izzo e Becao non erano mai entrati nel nostro sondaggio.

Dodò è uno dei protagonisti dell’ottima prestazione della Fiorentina contro il Milan. La Viola è in ripresa, può mirare al settimo posto e contestualmente giocarsi le proprie grandi chances in Coppa Italia e Conference League. L’esterno destro brasiliano ha realizzato un cross perfetto per la rete di Jovic che è valsa il momentaneo 2-0. Una giocata che è rimasta negli occhi di tutti gli appassionati di calcio, i nostri utenti gli hanno attribuito il 17% delle preferenze.

Izzo è tornato ai livelli che gli hanno consentito in passato di vestire anche la maglia della Nazionale. Nella difesa a tre del Monza con Palladino, suo compagno di squadra al Genoa, ha ritrovato la fiducia e la continuità. Contro l’Empoli non solo ha sfoderato la consueta prestazione da guerriero, giocando tanto sull’anticipo e intercettando le linee di passaggio degli avversari, ma ha anche realizzato il gol-vittoria.

Non segnava da poco più di due anni, da Torino-Parma del 3 gennaio 2021. Porta a casa il 10% dei voti davanti a Becao che prende il 6% delle preferenze. Il difensore dell’Udinese è stato protagonista di una prova esaltante come tutta la retroguardia. Spicca un salvataggio su Pasalic che vale quanto un gol.

Il venerdì di Vecino, decisivo per la vittoria della Lazio

“È un giocatore che ha tanta energia, in questo momento non volevo rinunciare a lui”, così Sarri ha spiegato la scelta di schierare Vecino play, preferendolo a Cataldi. È stato il protagonista assoluto della vittoria della Lazio a Napoli, con uno dei gol più belli della sua carriera. Un colpo che vale il 45% dei nostri utenti e la sua prima volta nelle nostre classifiche.

La qualità e l’intelligenza tattica di Mkhitaryan rappresentano una certezza per l’Inter. Aveva sbloccato in un momento complicato la partita contro l’Udinese, ha fatto lo stesso domenica contro il Lecce con un gol bellissimo, un tiro dal limite dell’area spedito sotto l’incrocio dei pali. Prende il 26% dei voti dei nostri utenti.

Sabato sera al Franchi si è rivisto Amrabat versione Mondiale, dominatore assoluto della mediana. Ha recuperato tanti palloni, vinto i duelli con De Ketelaere e Rebic, comandato il flusso del gioco in mezzo al campo. Nel nostro sondaggio sulla community di Youtube ha incassato il 15% dei voti.

Chiude la classifica Frattesi al 13%. Il centrocampista del Sassuolo ha realizzato un’altra prova di grande spessore partecipando a tante azioni realizzate dalla squadra di Dionisi. In più c’è il gol che non è un dettaglio, è il sesto stagionale.

Laurientè illumina il Mapei Stadium, Lautaro Martinez insidia Dybala

Neanche il tempo di godersi quanto incassato per le cessioni di Scamacca e Raspadori la scorsa estate che il Sassuolo ha altri due gioielli da valorizzare. Frattesi e Laurientè diventeranno probabilmente le nuove importanti plusvalenze del Sassuolo. L’esterno offensivo francese, che piaceva tanto anche al Torino, contro la Cremonese ha realizzato una prestazione d’altissimo livello. Ha messo lo zampino nelle tre reti del Sassuolo con un gol e due assist. Ha incassato il 43% dei voti, raggiungendo nella nostra classifica generale giocatori come Dzeko e Immobile.

Lautaro Martinez è il trascinatore dell’Inter, domenica ha realizzato la rete del 2-0 contro il Lecce ma in generale i successi dei nerazzurri passano per le sue giocate. Dopo la sosta per il Mondiale, è stato sicuramente il giocatore più decisivo e continuo nelle fila dell’Inter. L’attaccante argentino prende il 34% dei voti dei nostri utenti e raggiunge Dybala al quarto posto nella nostra classifica generale.

Juric è uno specialista nella valorizzazione dei calciatori, un’altra missione che sta portando a termine ha il nome di Karamoh. L’attaccante del Torino, che prende il 13% dei voti dei nostri utenti, ha messo a segno il gol vittoria contro il Bologna con una bellissima giocata. Non solo quello, si è mosso tanto senza dare punti di riferimento e ha fornito ai compagni di squadra delle soluzioni con gli strappi in velocità.

Chiude i conti Ikonè, un’altra new entry. Incassa il 10% dei voti dopo una prova importante, fatta di tanti uno contro uno ad alti ritmi. Realizza la giocata che cambia la partita, quando va via a Tomori e si procura il rigore poi trasformato da Nico Gonzalez.

La classifica della venticinquesima giornata

PORTIERI

Rui Patricio 5 punti

Provedel 3 punti

Perilli 2 punti

DIFENSORI

Mancini 5 punti

Dodò 3 punti

Izzo 2 punti

Becao 1 punto

CENTROCAMPISTI

Vecino 5 punti

Mkhitaryan 3 punti

Amrabat 2 punti

Frattesi 1 punto

ATTACCANTI

Laurientè 5 punti

Lautaro Martinez 3 punti

Karamoh 2 punti

Ikonè 1 punto

La graduatoria generale ruolo per ruolo: Lautaro aggancia Dybala

PORTIERI

Meret 31 punti

Vicario 28 punti

Ochoa 15 punti

Falcone 13 punti

Montipò 12 punti

Perin 12 punti

Maignan 10 punti

Milinkovic Savic 10 punti

Silvestri 9 punti

Di Gregorio 9 punti

Audero 8 punti

Perin 7 punti

Carnesecchi 7 punti

Dragowski 7 punti

Handanovic 6 punti

Provedel 6 punti

Sepe 5 punti

Radu 5 punti

Musso 5 punti

Szczesny 5 punti

Rui Patricio 5 punti

Skorupski 4 punti

Tatarusanu 3 punti

Consigli 2 punti

Terracciano 2 punti

Perilli 2 punti

DIFENSORI

Min-Jae Kim 23 punti

Baschirotto 16 punti

Theo Hernandez 11 punti

Mazzocchi 10 punti

Di Lorenzo 10 punti

Danilo 10 punti

Dimarco 9 punti

Udogie 9 punti

Smalling 8 punti

Carlos Augusto 8 punti

Rrahmani 8 punti

Milenkovic 7 punti

Mario Rui 6 punti

Umtiti 5 punti

Dumfries 5 punti

Ibanez 5 punti

Juan Jesus 5 punti

De Vrij 5 punti

Bremer 5 punti

Rrahmani 5 punti

Parisi 5 punti

Scalvini 5 punti

Mancini 5 punti

Zappacosta 3 punti

Acerbi 3 punti

Fazio 3 punti

Soppy 3 punti

Demiral 3 punti

Bijol 3 punti

Doig 3 punti

Dodò 3 punti

Kalulu 2 punti

Spinazzola 2 punti

Colley 2 punti

Darmian 2 punti

Toloi 2 punti

Valeri 2 punti

Ola Aina 2 punti

Djidji 2 punti

Aiwa 2 punti

Zalewski 2 punti

Izzo 2 punti

Becao 1 punto

Posch 1 punto

Colley 1 punto

Chiriches 1 punto

A. Bastoni 1 punto

Schuurs 1 punto

Pongracic 1 punto

Holm 1 punto

Bradaric 1 punto

Casale 1 punto

Reca 1 punto

S.Bastoni 1 punto

G. Donati 1 punto

Alex Sandro 1 punto+

Tomori 1 punto

CENTROCAMPISTI

Milinkovic Savic 19 punti

Tonali 18 punti

Koopmeiners 15 punti

Lobotka 15 punti

Barella 14 punti

Anguissa 11 punti

Zielinski 10 punti

Kostic 10 punti

Frattesi 9 punti

Bennacer 8 punti

Mkhitaryan 8 punti

Brahim Diaz 7 punti

Vlasic 6 punti

Luis Alberto 6 punti

Calhanoglu 6 punti

Rabiot 6 punti

Lazovic 6 punti

Elmas 5 punti

Vecino 5 punti

Samardzic 5 punti

Orsolini 5 punti

Radonjic 4 punti

Fagioli 4 punti

Miretti 3 punti

Hjulmand 3 punti

Messias 3 punti

Baldanzi 3 punti

Lovric 2 punti

Malinovskyi 2 punti

Bonaventura 2 punti

Pereyra 2 punti

Ricci 2 punti

Sensi 2 punti

Marin 2 punti

Cristante 1 punto

Djuricic 1 punto

Zaniolo 1 punto

Lo. Pellegrini 1 punto

Thorstvedt 1 punto

Candreva 1 punto

Linetty 1 punto

ATTACCANTI

Osimhen 50 punti

Kvaratskhelia 27 punti

Vlahovic 19 punti

Dybala 14 punti

Lautaro Martinez 14 punti

Rafael Leao 10 punti

Lookman 10 punti

Dzeko 8 punti

Immobile 8 punti

Laurientè 8 punti

Arnautovic 6 punti

Simeone 6 punti

Felipe Anderson 5 punti

Nzola 5 punti

Zaccagni 4 punti

Abraham 4 punti

Berardi 4 punti

Giroud 4 punti

Beto 4 punti

Bonazzoli 3 punti

Lozano 3 punti

Hojlund 3 punti

Kean 3 punti

Ciurria 2 punti

Deulofeu 2 punti

Dia 2 punti

Rebic 2 punti

Daniel Maldini 2 punti

Colombo 2 punti

Luka Romero 2 punti

Tsadjout 2 punti

Karamoh 2 punti

Ikonè 1 punto

Pellegri 1 punto

Gabbiadini 1 punto

Verde 1 punto

Solbakken 1 punto