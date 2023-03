Inter, quanti impegni per Inzaghi: l’allenatore pronto a cambiare l’attacco

Simone Inzaghi si prepara ad una mossa a sorpresa per affrontare lo Spezia dando un occhio al match contro il Porto.

Momento della stagione decisivo per l’Inter. Dopo la sconfitta contro il Bologna, la squadra di Simone Inzaghi ha dovuto ricompattarsi nuovamente per portare a casa i tre punti. La sfida contro il Lecce nascondeva una serie di insidie, ma alla fine i nerazzurri sono riusciti a non farsi prendere dallo sconforto ma soprattutto hanno messo in campo una compattezza mentale tale da riuscire a rialzarsi prontamente. Una vittoria che era necessaria, serviva anche per dare un segnale all’ambiente. Ora, però, non bisogna fermarsi. L’ambiente è consapevole che è uno dei problemi di questa squadra risiede proprio nella mancanza di continuità.

Le prossime settimane saranno decisive proprio per capire cosa vuole fare questa squadra da grande. Prima lo Spezia e poi il Porto, due match importanti che chiariranno ancora una volta quanto Inzaghi sarà riuscito a lavorare tutto il punto di vista mentale. L’allenatore dovrà anche gestire le forze, visto che in entrambi i match sarà importante portare a casa il bottino pieno. Guai a lasciarsi alle spalle un altro risultato monco in campionato, mentre in Champions servirà per forza di cose un risultato positivo visto che l’ambiente si aspetta il passaggio del turno.

Inter, la mossa di Inzaghi per cambiare l’attacco

Gestire le forze e scendere in campo con la consapevolezza di centrare due vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Prima la partita contro lo Spezia, la vittoria è un obiettivo che non ammette fallimento. Inzaghi lo sa ed è pronto ad una mossa a sorpresa che andrà a cambiare l’attacco. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, infatti, l’allenatore sta pensando di muovere le pedine in avanti anche in vista del match col Porto.

A sedere in panchina contro i liguri, infatti, dovrebbe essere Lautaro Martinez, ad oggi uno dei pilastri della squadra nerazzurra. Il tutto per fare spazio a Dzeko e Lukaku insieme. Entrambi sono alla ricerca di un posto da titolare al fianco del bomber argentino, ma in questa fase cosi delicata Inzaghi potrebbe decidere di schierarli entrambi dando cosi grande peso alla manovra offensiva e permettendo a Lautaro di rifiatare guardando al complesso match contro il Porto.