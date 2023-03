“Il nostro Osimhen”: Empoli, Zanetti e quel paragone per il suo big

L’allenatore dell’Empoli Paolo Zanetti ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese paragonando il suo big a Osimhen

L’Empoli sta disputando un’ottima stagione, nonostante non porti a casa una vittoria dallo scorso 23 gennaio. Uno 0-1 clamoroso allo stadio Giuseppe Meazza firmato da Tommaso Baldanzi. Poi da quel momento, soltanto tre punti in sei partite, anche se ha incontrato squadre molto forti come Roma, Fiorentina e Napoli. La prossima sarà in casa contro l’Udinese, in una partita che servirà a uscire da una mini crisi che inizia a dar fastidio. Il distacco dalla terzultima, ovvero il Verona, è comunque di dieci punti.

E soprattutto, l’Empoli deve pensare al recupero del suo campione, Guglielmo Vicario. Il portiere italiano ha subito una botta che gli ha impedito di prendere parte alla partita con il Monza. Di questo ha parlato proprio Paolo Zanetti, che ha voluto dare degli aggiornamenti sulle condizioni del suo numero uno. Le prestazioni di Vicario, tra l’altro, sono attenzionate dai top club italiani: memorabile la tripla parata contro la Roma all’Olimpico.

Empoli, Zanetti paragona Vicario a Osimhen

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese: “Stiamo provando a fare di tutto per recuperare Vicario, che sta convivendo con una botta al costato. L’ho convocato, ma il fatto che giochi o meno sarà una decisione dell’ultimo minuto. Noi abbiamo grande fiducia in Perisan”. Poi il paragone: “Il nostro Osimhen, è come togliere l’attaccante nigeriano al Napoli. Lui è il nostro fuoriclasse”. Un bel paragone, che dimostra la fiducia di Zanetti nei confronti del proprio campione e la necessità di recuperarlo per le prossime partite.

Sarà comunque molto complicato per l’Empoli trattenere Vicario anche la prossima estate. Diverse squadre hanno mostrato un interessamento. Potrebbe andare alla Roma con l’addio di Rui Patricio, o al Napoli per sostituire Meret. Difficile che ci punti il Milan o l’Inter, visto che Maignan e Onana hanno il futuro assicurato a Milano e le priorità dei club sono altre.