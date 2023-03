Inter, Inzaghi vede il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo fatto grandi…”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è intervenuto dopo la sconfitta contro lo Spezia e ha voluto sottolineare un dato positivo.

Due sconfitte, due vittorie e un pareggio nelle ultime cinque giornate. Il trend dell’Inter non è il più costante, soprattutto per una squadra la cui ambizione sarebbe quella di lottare per la vittoria del campionato. La corsa scudetto sembra un discorso compromesso del tutto dal grande cammino del Napoli, ma la lotta Champions League è aperta e i nerazzurri non possono avere cali di tensione.

Il tecnico Simone Inzaghi, intervenendo ai microfoni di ‘DAZN’ nel post-partita di Spezia-Inter, ha commentato l’inattesa sconfitta giunta nell’anticipo della 26esuma giornata del campionato di Serie A. Il tecnico ha parlato anche del calcio di rigore fallito da Lautaro Martinez e dell’atteggiamento di Romelu Lukaku sul fatto che fosse andato il collega argentino sul dischetto.

L’allenatore spegne ogni possibile inizio di polemica: “Entrambi sono i nostri rigoristi. Erano in campo insieme e quest’anno non era ancora capitato in una situazione di rigore. Non mi soffermerei sul rigore quanto sui 28-29 tiri che abbiamo provato. Serviva più cattiveria, avremmo meritato il gol prima. Entrambi comunque sono bravi e decideremo di volta in volta chi deve calciare”.

Spezia-Inter, la delusione di Inzaghi: “Sarà una brutta nottata”

“In questo momento c’è delusione. Sarà una brutta nottata, ma martedì dobbiamo giocare un ottavo di finale (la gara di Champions League contro il Porto, ndr). Una sconfitta così fa male, ma in campo abbiamo messo tutto. Forse serviva un po’ di cattiveria in più, perché il calcio non fa sconti e non ci ha risparmiato”, ha continuato Simone Inzaghi ai microfoni dell’emittente.

L’allenatore dell’Inter ha poi concluso la sua riflessione non nascondendo la delusione né il sentimento generale che attraversa lo spogliatoio: “Non ci sta che l’Inter perda contro lo Spezia, per cui non si dormirà. Abbiamo però il dovere di andare avanti. Mi prendo la responsabilità della sconfitta. Dovevamo essere più cinici. C’è un trend negativo in trasferta, per quanto riguarda la prestazione abbiamo tenuto bene il campo, ma il risultato non ci soddisfa”.

Le buone trasferte dell’Inter in stagione, fatta eccezione per quella odierna, fanno comunque ben sperare Inzaghi. Il mister in conferenza stampa, infatti, cerca di risollevare l’animo generale, affermando: “A fine partita siamo andati a salutare i nostri fantastici tifosi. Abbiamo fatto grandi trasferte, ad esempio quella a Barcellona. Sappiamo che a Oporto dovremo fare una grande partita per portare a casa i quarti di finale”.