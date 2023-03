Champions, il TAR dà ragione all’Eintracht: via libera ai biglietti per il Napoli

C’è una grossa novità per la partita di Champions League tra Napoli ed Eintracht Francoforte: il TAR ha dato ragione al club tedesco

Gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da una grossa polemica, nata in seguito al divieto di trasferta per i residenti in Germania per Napoli-Eintracht. Il motivo era la possibile infiltrazione di tifosi dell’Atalanta, gemellati con i tedeschi, ed eventuali vendette in seguito ai disordini dell’andata. La scelta del Ministro Piantedosi ha lasciato interdetto l’Eintracht, che si è subito messo all’opera per effettuare il ricorso al TAR. Una battaglia con le istituzioni che il club tedesco ha portato a casa con successo.

Infatti, il TAR della Campania ha sospeso il provvedimento del Ministro dell’Interno e della Prefettura di Napoli. Sono state ritenute “inadeguate” le motivazioni date dalle istituzioni italiane da parte del giudice, visto che i problemi di ordine pubblico di Francoforte sono state prontamente bloccate dalla polizia. E inoltre, la presenza di ultras dell’Atalanta non ha rilevanza, con la possibilità di andare ugualmente al Maradona con il divieto che valeva soltanto per i residenti in Germania.

Napoli-Eintracht, sospeso il provvedimento dal TAR

Il comunicato ufficiale, in sostanza, ritiene che i provvedimenti presi dal Ministro dell’Interno e dalla Prefettura di Napoli non siano “proporzionati”, perché non considera “alternative meno invasive”. Il TAR ha quindi rilasciato alle autorità locali la possibilità di prevenire eventuali disordini con altre misure, visto che quella precedente incideva “su convenzioni e regolamenti extrastali”. Ci sarà pochissimo tempo per l’organizzazione, ma i tifosi dell’Eintracht possono esultare dopo le proteste degli ultimi giorni. Alla trasferta di Napoli, potranno partecipare.

La partita è in programma il prossimo mercoledì 15 marzo, alle 21:00. Il Napoli è in vantaggio di due gol dopo lo 0-2 dell’andata. L’Eintracht ci proverà fino alla fine e avrà il sostegno dei suoi tifosi. Sono, infatti, attesi circa 2.500 supporters tedeschi che occuperanno il settore ospiti. Sui social, i tifosi dell’Eintracht avevano protestato molto, chiedendo anche l’esclusione del Napoli dalla Champions dopo la decisione del Governo.