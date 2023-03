Juventus, che ‘sparata’ di Allegri conferenza: giornalisti e tifosi spiazzati

Il tecnico della Juventus Allegri, in attesa della gara di campionato contro la Sampdoria, si è reso protagonista di una “sparata”.

La sconfitta patita per mano della Roma nell’ultimo turno di campionato è stata archiviata. La Juventus infatti, grazie alla vittoria ottenuta ai danni del Friburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, è tornata a sorridere. Per certificare l’avvenuta guarigione della Vecchia Signora, però, sarà necessario attendere l’esito del match casalingo contro la Sampdoria in programma domenica alle ore 20.45.

Un match che sulla carta sembrerebbe essere in discesa per i bianconeri. La Doria, al momento, occupa l’ultimo posto in classifica insieme alla Cremonese a -12 dallo Spezia impostosi ieri a sorpresa sull’Inter grazie alle reti di Daniel Maldini e M’Bala Nzola. L’ultima vittoria in Serie A dei blucerchiati risale al 4 gennaio: 2-1 al Sassuolo. Da quel momento in poi i liguri sono andati incontro a 6 sconfitte e 3 pareggi che hanno complicato, e di molto, la rincorsa verso la salvezza.

Il tecnico Dejan Stankovic, in ogni caso, crede nella risalita e nelle ultime sedute di allenamento ha chiesto ai suoi di non mollare dal punto di vista psicologico e credere ancora nell’impresa. All’Allianz Stadium arriverà quindi una Sampdoria ferita ed intenzionata a rialzarsi. Allegri, attraverso la conferenza stampa odierna, ha invitato quindi la propria squadra a non sottovalutare l’impegno. Poi, tra lo stupore generale, ha lanciato una stilettata nei confronti dell’Inter e delle altre big in corsa per un piazzamento in zona Champions.

Juventus, la stilettata di Allegri contro l’Inter

L’allenatore, nell’occasione, ha affermato che “per la prima volta possiamo andare secondi andando tre punti sopra l’Inter. La nostra classifica è che abbiamo 50 punti, sappiamo dell’importanza della partita e su questo dobbiamo lavorare”. Segno evidente di quanto Allegri creda nella possibilità di riavere i 15 punti tolti dalla Corte federale d’appello nell’ambito del processo legato alle plusvalenze effettuate negli scorsi anni.

Il ricorso d’urgenza presentato dal club verrà discusso il 23 marzo e la società, stando a quanto filtrato, appare ottimista. Si vedrà. Adesso la priorità consisterà nel battere la Sampdoria e rimettersi subito in carreggiata. In campo, di certo, si vedranno Mattia Perin e Dusan Vlahovic ai quali potrebbe aggiungersi Paul Pogba. Assenti, invece, gli infortunati Alex Sandro, Federico Chiesa ed Angel Di Maria.