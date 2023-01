“Vergognoso”: Juventus, lo sfogo del grande ex sulla sentenza

Dopo la sentenza sulla Juventus della Corte d’Appello della FIGC, un ex bianconero ha rilasciato delle dichairazioni molto forti.

Nella serata di ieri, la nostra Serie A è stata sconvolta dalla sanzione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze. La Corte d’Appello della FIGC, infatti, ha dato alla ‘Vecchia Signora’ la bellezza di 15 punti di penalizzazione.

Questa decisione della Corte d’Appello della FIGC ha fatto molto rumore sia perché la Juventus è stata l’unico club ad essere punito sia perché i punti di penalizzazione inflitti sono maggiori anche rispetto alla richiesta iniziale della Procura federale. L’accusa, infatti, aveva chiesto di sanzionare il team piemontese con 9 punti di penalizzazione.

Una volta ufficializzata questa decisione, i vari giocatori della Juventus hanno pubblicato dei post sui propri canali ufficiali con l’intento di mostrare la compattezza del gruppo. Quest’ultima è stata richiesta dallo stesso Massimiliano Allegri nella conferenza stampa di presentazione del match di domani contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: “Dopo la decisione di ieri, la gara di domani è speciale. Noi dobbiamo pensare solo al campo, visto che queste vicende giudiziarie riguardano solo la società. Domani dobbiamo cercare di vincere, a noi non cambia questa sentenza. Bisogna compattarsi ancora di più”.

Sentenza Juventus, lo sfogo dell’ex bianconero Alessio Tacchinardi: “E’ vergognoso quello che hanno fatto”

Tuttavia, proprio sulla sentenza della Corte d’Appello della FIGC, bisogna registrare delle dichiarazioni di fuoco da parte di un ex giocatore della Juventus. Alessio Tacchinardi ha infatti parlato così ai microfoni ufficiali dell’AGI’: “E’ vergognoso quello che hanno fatto alla Juve. Vorrei vedere che carte hanno in mano per dare una penalizzazione del genere”.

L’ex centrocampista della Juventus ha poi concluso il suo intervento: “Anche gli altri team fanno le plusvalenze, tutto questo è scandaloso. Bisognerebbe approfondire questa vicenda. La giustizia farà il suo lavoro, conosco la famiglia Agnelli, molto seria e rispettosa che ha raggiunto dei traguardi importanti grazie ad un duro lavoro”.