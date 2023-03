Napoli-Eintracht, nuovo provvedimento in arrivo per i tifosi ospiti: le ultime

Dopo le polemiche dei giorni scorsi, per la gara di Champions tra il Napoli e l’Eintracht ci potrebbe essere un nuovo provvedimento.

Dopo la sconfitta a sorpresa di una settimana fa contro la Lazio di Maurizio Sarri, il Napoli di Luciano Spalletti ha sconfitto ieri sera allo Stadio Diego Armando Maradona l’Atalanta di Gian Piero Gasperini con il risultato finale di 2-0.

Gli uomini decisivi della serata sono stati Khvicha Kvaratskhelia (autore di un bellissimo gol) e Amir Rrahmani. Tuttavia, il Napoli poteva terminare la partita con un risultato più largo. I partenopei, soprattutto nella ripresa, hanno infatti avuto tante occasioni per riuscire a segnare.

Una volta ripresa la propria corsa in campionato, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso ora dalla gara di ritorno dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte guidato da Oliver Glasner. Proprio per quanto riguarda la gara di mercoledì sera allo Stadio Diego Armando Maradona bisogna registrare un possibile nuovo importante provvedimento per i tifosi tedeschi.

Napoli-Eintracht Francoforte, la Prefettura di Napoli potrebbe emettere un nuovo provvedimento per i tifosi tedeschi: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘SerieANews.com’, dopo la riunione del Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico, sembra che la Prefettura di Napoli possa tenere conto della decisione del TAR, cioè un divieto non ‘sproporzionato’, per i residenti a Francoforte e non in Germania, di fatto quello che è stato bocciato dal TAR. Da segnalare anche dei colloqui, tenuti nella giornata di ieri, tra Aurelio De Laurentiis ed il Prefetto del capoluogo campano.

In attesa di questo possibile provvedimento sull’ordine pubblico, i tifosi del Napoli hanno già ricevuto delle ottime notizie per la gara contro l’Eintracht di Francoforte. Contro i tedeschi, visto il comunicato di questa mattina dello stesso club partenopeo, ci dovrebbero essere sia Alex Meret che Hirving Lozano. Gli esami effettuati dal portiere questa mattina, infatti, hanno dato esito negativo. Il messicano, invece, ha svolto parte dell’allenamento di oggi con il resto del gruppo.