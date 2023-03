Juventus, che frecciata per Pogba: “Nessuna riconoscenza”

La Juventus, dopo la vittoria ottenuta ai danni della Sampdoria, attende il responso degli esami di Pogba. Il francese ha deluso il club.

E due. La Juventus, dopo il Friburgo nell’andata degli ottavi di finale di Europa League, ha battuto anche la Sampdoria ricominciando così a macinare vittorie utili a rilanciare le ambizioni di gloria del club. I bianconeri, tra le mura amiche, si sono imposti 4-2 grazie soprattutto ad uno strepitoso Adrien Rabiot (autore di una doppietta) eppure Massimiliano Allegri non può sorridere del tutto a causa del nuovo infortunio rimediato da Paul Pogba.

Il francese, nelle ore precedenti al fischio d’inizio, ha lamentato l’ennesimo problema fisico della propria stagione. Nella mattinata odierna si recherà quindi al J-Medical, per sottoporsi ad una serie di esami ma intanto, nell’ambiente, ha iniziato a diffondersi un certo pessimismo. ‘La Gazzetta dello Sport’, nell’edizione odierna, ha parlato apertamente di uno stiramento all’adduttore che, se confermato, lo costringerebbe a restare ai box per almeno un mese.

Ora si attende soltanto il responso degli esami. È destinato quindi a proseguire il personale calvario dell’ex Manchester United, rientrato a Torino in estate con l’obiettivo di diventare il simbolo del nuovo corso ed un esempio per i tanti giovani presenti in rosa. La realtà, invece, si è rivelata quanto mai distante dai sogni: per lui appena 2 presenze in campionato (più la convocazione contro il Monza), per un totale di 35 minuti trascorsi in campo e nessun contributo in fase realizzativa. Il club, inevitabilmente, ha iniziato a riflettere e, al momento, non è da escludere un possibile divorzio a giugno.

Juventus, Pogba è sempre più un caso

Pogba ha saltato per infortunio 34 delle 37 gare disputate dalla Juve mentre col Friburgo non è stato convocato a causa del ritardo con cui si è presentato al ritiro. I rapporti tra le parti non sono più idilliaci e, come detto, la società si aspettava di più dal calciatore. “Non ha dimostrato alcuna riconoscenza nei confronti della Juve, anzi se vogliamo dire la verità questo Pogba è stato un vero peso per la squadra e per lo stesso Allegri” ha tuonato oggi Alberto Della Palma sulla ‘Gazzetta dello Sport’.

“Quei 60 milioni lordi del contratto pesano come un macigno per vari aspetti”. Parole destinate a far discutere, ma comprensibili. Il suo rientro è un rebus, il suo futuro pure. Pogba dovrà disputare un finale di stagione da applausi per tenersi la Juventus. Ed evitare un clamoroso divorzio.