“Non ho la testa”: la frase di Pogba gela i tifosi della Juventus

Paul Pogba, dopo essersi sottoposto agli esami strumentali al JMedical, i quali hanno evidenziato una lesione di basso grado alla coscia destra, dovrà stare fermo per circa 20-30 giorni

Nuovo infortunio per Paul Pogba e tegola in casa Juventus in vista delle prossime partite di Europa League e campionato. Gli esami strumentali eseguito al JMedical hanno evidenziato una nuova lesione muscolare, la quale stopperà Pogba per almeno un mese, sosta compresa. Il centrocampista francese salterà le sfide contro Friburgo e Inter, e non è escluso che possa tornare in campo solamente in vista della 29^ o 30^ giornata di campionato.

Nuovo allarme per Allegri, il quale sembrerebbe aver gettato ormai la spugna sulla questione Pogba. Il tecnico perderà il centrocampista per un altro mese dopo averlo mandato in campo solamente due volte nel corso della stagione. Detto questo, occhio anche alla reazione dell’United all’uscita dal JMedical dopo gli esami strumentali.

Pogba, decisamente rattristato dal nuovo stop, ha scelto di non fermarsi a firmare autografi ai tifosi. Il francese è salito subito in macchina e ha lasciato il JMedical chiedendo scusa ai presenti per non essersi fermato: “Scusatemi, non ho la testa”.

Il centrocampista è apparso provato e segnato dal nuovo ko, soprattutto dopo una stagione trascorsa praticamente sempre in infermeria. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane, ma come detto, difficilmente Pogba tornerà in campo prima di tre o quattro giornate di campionato. Il centrocampista ha già iniziato il suo percorso riabilitativo.

Infortunio Pogba, le scelte di Allegri contro il Friburgo

Pogba non ci sarà contro il Friburgo, e neanche contro l’Inter. Allegri avrebbe potuto schierare il francese dal primo minuto nella sfida di Europa League contro i tedeschi, ma il nuovo ko rimanderà i piani di Allegri per un altro mese. Nella migliore delle ipotesi, come detto, Pogba potrebbe scendere in campo solamente per le ultime otto partite di campionato. Una stagione totalmente da dimentica. Di seguito le probabili scelte di Allegri per la sfida tra Friburgo-Juventus:

Friburgo (4-2-3-1): Flekken; Sildillia, Ginter, Lienhart, Kübler; Doan, Eggestein, Höfler, Grifo; Sallai, Holer

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic