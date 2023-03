Juventus, un’altra mazzata dall’infermeria: l’ufficialità gela Allegri

Alla Juventus arriva un’altra mazzata dall’infermeria: l’ufficialità sull’infortunio di Paul Pogba gela Massimiliano Allegri

La vittoria della Juventus contro la Sampdoria ha permesso ai bianconeri di riscattare definitivamente il ko dell’Olimpico con la Roma. Giovedì ci sarà la difficile trasferta in Germania con il Friburgo, con l’1-0 da difendere e, perché no, incrementare per approdare ai quarti dell’Europa League. Allegri sa bene che la Coppa può alzare il livello di una stagione che soprattutto in Europa è stata negativa. Oltre al campo e ai risultati, però, tiene banco nell’ambiente bianconero il momento che sta vivendo Paul Pogba.

Pogba non era stato convocato contro il Friburgo per motivi disciplinari. Il motivo è legato al ritardo alla cena del ritiro pre-partita. Il centrocampista francese ha saltato anche il match con la Samp, ma per un problema muscolare avvertito durante la rifinitura. E in casa Juve nessuno è contento della stagione del ‘Polpo Paul‘, col suo ingaggio che pesa tantissimo sulle casse del club e i continui problemi fisici condizionano in maniera negativa la stagione della squadra.

Juventus, il comunicato ufficiale sulle condizioni di Pogba

Sul proprio sito ufficiale, la Juventus ha diramato un comunicato sulle condizioni di Paul Pogba dopo gli esami di questa mattina al JMedical: “Lesione di basso grado all’adduttore della coscia destra”. Il centrocampista francese ha iniziato la riabilitazione per tornare a giocare. Ma è chiaro che salterà diverse partite, anche se non si conoscono ancora i tempi di recupero precisi. Molto dipenderà dalla risposta del fisico di Pogba al programma di recupero.

Ci sono anche novità su Bonucci, che ha subito un “trauma contusivo alla gamba sinistra”. Lo staff medico della Juventus, valuterà giorno per giorno le condizioni del difensore centrale. C’è da capire se riuscirà a essere a disposizione per la sfida di Europa League col Friburgo. Massimiliano Allegri, in ogni caso, è più preoccupato del probabile mese di stop di Pogba, che in questa stagione ha collezionato 35′ divisi in due spezzoni di partita in campionato. E l’ingaggio del francese pesa per oltre 11 milioni di euro lordi a stagione.