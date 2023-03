Pogba, rescissione del contratto in vista? La situazione

La giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle ha fatto il punto a TVPlay.it sulla situazione legata a Paul Pogba.

Il Paul Pogba di questo momento è lontano parente del calciatore che nella sua prima avventura juventina incantò l’Italia e l’Europa calcistica. Il centrocampista francese, tornato in bianconero questa estate, non ha praticamente mai dato il suo contributo, risultato quasi sempre infortunato e indisponibile.

Sono solo due le presenze in campionato fino a questo momento. In realtà, più che due presenze si tratta di due spezzoni contro Torino e Roma. Per il resto solo infermeria, con lo stesso Allegri che ieri, in conferenza stampa, ha dovuto ammettere che il francese mancherà anche nella sfida di Europa League contro il Friburgo. Una situazione che, secondo quanto riportato dalla giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle sta spingendo la Juventus a fare delle valutazioni.

“Inevitabilmente in casa Juventus si stanno facendo valutazioni riguardo la situazione di Pogba.” ha dichiarato la giornalista ai microfoni di TvPlay.it. “Sono consapevoli che questa stagione non sta andando come speravano e che è praticamente andata. Pogba sarà fuori per almeno 20 giorni e, ricordiamolo, non ha ancora giocato una partita completa in tutto l’anno.”

Pogba, la Juventus valuta le ipotesi: “Si cerca la soluzione migliore per tutti.”

In casa Juventus naturalmente si stanno pesando le alternative. Pogba è un asset importante, ma è anche vero che praticamente quest’anno è come se la Juventus non l’avesse mai avuto. “C’è un contratto di quattro anni con Pogba, ma credo che sia importante che a fine stagione la società e il calciatore si siederanno per discutere delle loro rispettive volontà.”

L’obiettivo è quello di giungere ad un accordo quanto più possibile soddisfacente per tutte le parti in causa. “Bisogna trovare un modo per giungere ad un accordo che sia soddisfacente per entrambe le parti.” ha concluso la giornalista. “Al momento l’idea di rescindere il contratto di Pogba è comunque lontana. Ma ciò non toglie che in casa Juventus si continui a pensare a come trovare la soluzione migliore.”