Supercoppa Italiana, cambio format e novità per il 2024: i dettagli

Parte la sperimentazione per le prossime edizioni della Supercoppa Italiana: dal prossimo anno cambierà tutto. Ecco la decisione ufficiale.

La Lega Serie A apporta cambiamenti per la sfida per la Supercoppa Italiana e tramite il suo amministratore delegato, Luigi De Siervo, ha fatto sapere in via ufficiale quali saranno le novità. Cambierà infatti tutto già con il 2024.

La Supercoppa Italiana cambierà e andrà a presentarsi come una Final Four. Non si sfideranno infatti più solamente la vincitrice dello Scudetto e la vincitrice della Coppa Italia, com’è accaduto finora.

Ma, a partire dal 2024, a sfidarsi saranno ben quattro squadre. In due semifinali e in una finalissima. Saranno perciò coinvolte la vincitrice del campionato italiano di massima serie, la seconda classificata e le due finaliste della Coppa Italia. Le parole di Luigi De Siervo che spiegano come tutto prenderà forma.

Supercoppa Italiana, cambia il format: al via la Final Four per le prossime stagioni

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Serie A, ha fatto sapere che: “La Supercoppa Italiana andrà in Arabia Saudita la prossima stagione e quella successiva, poi avremo due anni di stop in cui decideremo se andare altrove e poi i due anni successivi si tornerà lì. La scelta dell’Assemblea è che la prossima edizione sarà già con il format a 4 squadre“.

“C’è anche inserita – ha continuato De Siervo – in questo format una amichevole che si disputerà sempre all’estero. Questo format può essere rimesso in discussione di anno in anno in virtù di quello che è l’impegno e il carico dei calendari delle squadre di vertice perché sappiamo che dalla stagione 2024/25 partirà la nuova Champions League e il nuovo Mondiale per Club”. A preoccupare i club, in questo senso, è l’aggiunta di ulteriori impegni che vanno a complicare ulteriormente gli incastri di un calendario già molto fitto.