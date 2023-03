Friburgo-Juventus, la decisione su Chiesa, Di Maria e Bonucci

Friburgo-Juventus sancirà il passaggio del turno ai quarti di finale di Europa League. Allegri dovrà sciogliere gli ultimi dubbi sugli infortunati: restano da valutare le condizioni di Di Maria, Chiesa e Bonucci

La Juventus è pronta a concentrarsi sulla sfida di giovedì sera contro il Friburgo. Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora al 3-5-2, ma spera di poter recuperare Chiesa e Di Maria. Discorso complicato per l’ex Fiorentina: la sensazione è che le sue condizioni saranno rivalutate nelle prossime ore, la sua presenza resta ancora a forte rischio.

Per quel che riguarda Di Maria, invece, cresce l’ottimismo per il suo totale recupero per la sfida di giovedì sera. L’attaccante argentino affiancherà Vlahovic al centro dell’attacco bianconero. Allegri dovrebbe consegnargli nuovamente una maglia da titolare. In caso contrario, occhio alla conferma di Miretti nel ruolo di seconda punta con Di Maria pronto a subentrare nel corso della ripresa.

Per quel che riguarda Bonucci, invece, il difensore bianconero ha accusato una forte contusione alla tibia e dovrebbe saltare la sfida contro il Friburgo. Le sue condizioni saranno rivalutate nella giornata di domani, ma trapela totale pessimismo. Allegri potrebbe affidarsi a Rugani nel ruolo di centro-destra, con Danilo dirottato sulla fascia sinistra.

Friburgo-Juventus, probabili formazioni e ultimi aggiornamenti

Non ci sarà Bonucci, ma forfait quasi certo anche per Alex Sandro. Il difensore brasiliano, dopo gli esami strumentali, dovrebbe stare a riposo per diversi giorni. Resta a forte rischio anche la sua presenza in vista della sfida di campionato contro l’Inter. Per quel che riguarda Pogba, invece, il centrocampista francese farà ritorno in campo dopo la sosta: il francese dovrà stare fermo ai box per circa 20 giorni. Di seguito le probabili formazioni di Friburgo-Juventus:

FRIBURGO (3-4-3): Flekken; Kubler, Ginter, Lienhart; Sidillia, Eggestein, Hofler, Gunter; Doan, Holer, Grifo. Allenatore: Christian Streich

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Massimiliano Allegri.