Porto-Inter, la doppia mossa a sorpresa di Inzaghi spiazza tutti

Porto-Inter è già pronta a entrare concretamente nel vivo. Dopo il ko contro lo Spezia, i nerazzurri proveranno a centrare la qualificazione ai prossimi quarti di finale di Champions League

Piede sull’acceleratore e testa alla sfida contro il Porto, match che potrebbe consentire ai nerazzurri di centrare la qualificazione ai prossimi quarti di finale di Champions League. Dopo l’amara sconfitta contro lo Spezia, Inzaghi proverà a spronare i suoi ragazzi nel tentativo di ritrovare le giuste motivazioni per la sfida in terra portoghese.

Non è escluso che Inzaghi possa affidarsi a diverse novità dal primo minuto, ma attenzione alla doppia mossa a sorpresa, nell’undici titolare dei nerazzurri. Salvo clamorosi colpi di scena, il tecnico dell’Inter potrà contare sul recupero di Skriniar, il quale prenderà posto sul centro-destra della linea difensiva con conseguente avanzamento di Darmian nel ruolo di esterno destro a tutta fascia al posto di Dumfries.

Sulla sinistra avanza fortemente la candidatura di Dimarco dal primo minuto, ormai totalmente recuperato e pronto a insidiare la titolarità di Gosens. Il terzino tedesco dovrebbe riaccomodarsi in panchina, ma potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa. La vera doppia novità, però, potrebbe riguardare le esclusioni di Brozovic e Lukaku, i quali potrebbero accomodarsi in inizialmente in panchina in favore di Mkhitaryan e Dzeko.

Porto-Inter, le probabili formazioni: Inzaghi sceglie Dzeko

Come detto, non è escluso che Inzaghi possa affidarsi a Dzeko e non a Lukaku come spalla di Lautaro Martinez. L’attaccante bosniaco sarà preferito al centravanti belga per via delle sue qualità nella difesa della palla spalle alla porta e per via della sua “fame offensiva” in area di rigore.

Per quel che riguarda Brozovic, invece, il centrocampista croato proverà a contendere una maglia da titolare a Mkhitaryan fino all’ultimo allenamento prima della rifinitura: di seguito le probabili formazioni del match tra Porto-Inter:

PORTO (4-4-2):Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Conceicao, Uribe, Grujic, Franco; Pepê; Taremi. Allenatore: Sergio Conceiçao.

INTER (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro. Allenatore: Simone Inzaghi.