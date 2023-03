Atalanta, Gasperini rivoluziona l’attacco per il finale di stagione

L’attacco dell’Atalanta potrebbe cambiare in maniera radicale in vista dell’ultima parte di campionato. Come confermato dall’ultima sfida di campionato, Gasperini ha scelto di puntare sul doppio centravanti di peso: occhio alle novità

Nuova scossa tattica da parte di Gasperini in vista delle ultime dodici partite di campionato. La sensazione è che il tecnico della Dea potrebbe decidere di promuovere nuovamente titolaaspre Zapata, il quale potrebbe fare coppia con Hojlund in un attacco totalmente differente da quello delle ultime settimane.

Il centravanti colombiano proverà a convincere definitivamente il suo allenatore a puntare forte su di lui per cercare di conquistare l’obiettivo Champions League per la prossima stagione. Obiettivo complicato, ma non impossibile. L’assalto al 4° posto, quindi, potrebbe partire proprio dalla svolta offensiva con Zapata e Hojlund titolare l’uno al fianco dell’altro.

Non è escluso che Gasperini possa confermare l’attuale modulo con un trequartista alle spalle delle due punte. Avanza la candidatura di Pasalic, il quale potrebbe superare definitivamente Lookman e Boga, anche se l’esterno offensivo inglese resta in vantaggio rispetto al centrocampista croato e all’ex Sassuolo. Lookman alle spalle di Zapata e Hojlund potrebbe essere questa la svolta tattica di Gasperini per il finale di stagione.

Atalanta, Gasperini stravolge l’attacco: la decisione su Hojlund

A prescindere dal ritorno di Zapata, difficilmente Gasperini deciderà di rinunciare a Hojlund nel suo undici titolare. Il giovane centravanti danese, come già confermato nell’ultima sfida di campionato contro il Napoli, potrebbe giocare al fianco di Zapata senza particolari problematiche. Doppio centravanti di peso e un trequartista alle loro spalle.

Occhio, però, anche ai possibili falsi allarmi. Non è escluso che Gasperini possa rifare un passo indietro e promuovere nuovamente titolari Lookman e Boga sugli esterni con Zapata unica punta. A quel punto Hojlund potrebbe partire dalla panchina, almeno inizialmente. Certo dell’esclusione dal primo minuto Muriel, ormai scivolato indietro nelle gerarchie offensive di Gasperini.