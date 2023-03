Juventus, Allegri è nei guai: l’annuncio in conferenza gela i tifosi

La Juventus di Allegri affronterà domani il Friburgo in una delicata trasferta in chiave qualificazione in Europa League.

Questa sera ci saranno gli ultimi due match validi per gli Ottavi di finale di Champions League. Non solo Champions perchè domani scenderanno altre italiane in Europa League e ci saranno altri match decisivi. La Juventus di Allegri affronterà il Friburgo e proverà a conservare il vantaggio guadagnato al match di andata.

Il club bianconero ha vinto 1 a 0 all’andata grazie ad un gol dell’argentino Di Maria. Il tecnico Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa ed ha trattato di tanti temi. Il tecnico ha dato diverse notizie, alcune senza dubbio poco rassicuranti. Ecco le sue parole:

“Difficilmente Chiesa e Di Maria giocheranno dal primo minuto, li abbiamo recuperati solo stamattina. Senza dubbio credo che potranno essere utili a gara in corso. Vlahovic? E’ rimasto dispiaciuto per non aver segnato, ma sta bene fisicamente. Viene da tre mesi di inattività, ma sono certo che tornerà presto al gol”. Il club bianconero ha faticato nel match di andata e dovrà stare attento al club tedesco e ai suo i tifosi. La Juve affronterà il match in emergenza assoluta, nel reparto difensivo.

Juventus, le parole di Allegri sul calcio italiano

Due squadre italiane qualificate in Champions League mentre il Napoli conserva un grande vantaggio. Allegri ha parlato del calcio italiano ed ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Serve equilibrio, in Italia si passa troppo velocemente nel passare da dire che uno è Pallone d’oro a dire dopo una settimana che è scarso. In Italia ci sono difficoltà extra calcio, il rapporto con la Premier League è uno a cinque, la verità è che siamo deboli economicamente”. Infine qualche suggerimento sulla formazione di domani:

“Kean e Vlahovic titolari insieme? E’ una soluzione, ma decido domattina. Devo valutare bene le condizioni di Chiesa e Di Maria. De Sciglio nei tre di difesa? Può essere una soluzione, magari anche a gara in corso”.