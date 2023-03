Juventus, doppio allarme dall’infermeria: saltano il Friburgo

Tengono banco gli infortuni in casa Juventus. Arrivano nuovi aggiornamenti dell’ultim’ora in vista della sfida di Europa League contro il Friburgo. Allegri potrebbe fare a meno di due perni fondamentali

Non c’è pace per la situazione infortuni in casa Juventus. Dopo il nuovo stop di Pogba, il quale dovrà stare fermo per circa 20 giorni, Allegri potrebbe rinunciare anche a Di Maria e Chiesa, entrambi non ancora recuperati al 100% e pronti ad alzare bandiera bianca in vista del match di ritorno in terra tedesca.

Nessun particolare rischio o corsa contro il tempo, ma la sensazione è che Di Maria non abbia ancora recuperato dal recente affaticamento muscolare non sarà rischiato. L’argentino tornerà a disposizione in vista del match di campionato contro l’Inter. Sono attese novità dall’infermeria già nel corso delle prossime ore.

Decade l’ottimismo anche per Chiesa. L’ex Fiorentina non ha smaltito il recente fastidio al ginocchio e potrebbe alzare bandiera bianca per il match di Europa League di giovedi sera. Anche in questo caso, le condizioni dell’esterno bianconero saranno valutate dopo l’ultimo allenamento di rifinitura, ma calano le possibilità di una sua convocazione. Chiesa potrebbe tornare a disposizione contro l’Inter.

Chiesa e Di Maria saltano il Friburgo? Le novità

Come confermato dalle ultime notizie, quindi, salvo clamorosi colpi di scena, Allegri dovrà fare a meno di Chiesa e Di Maria contro il Friburgo. Per quel che riguarda Bonucci, Alex Sandro e Pogba, invece, i tempi di recupero potrebbero essere ancora più lunghi.

Bonucci difficilmente recupererà contro l’Inter, anche se cresce un cauto ottimismo. Alex Sandro sarà rivalutato nelle prossime settimane, ma anche in questo caso i tempi di recupero dovrebbero prolungarsi per almeno 15 giorni. Per quel che riguarda Pogba, invece, il centrocampista francese salterà almeno altre tre gare di campionato e tornerà in campo dopo la sosta dopo almeno 20 giorni di stop. Nessuna corsa contro il tempo e nessuna forzatura.