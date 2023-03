Atletico Madrid-Valencia, Baraja si affida all’incubo Hugo Duro per fermare Simeone

Il Valencia di Hugo Duro giocherà nel prossimo turno di campionato nel durissimo stadio dell’Atletico Madrid.

Negli ultimi anni il Valencia è stato senza dubbio uno dei club più importanti del calcio spagnolo. Il club iberico è stato uno dei principali avversari del Barcellona e del Real Madrid, club dominatori della Liga. Quest’anno le cose non stanno però andando come previsto e il club spagnolo è attualmente invischiato in piena lotta per la salvezza.

Il club ha iniziato la stagione con l’allenatore italiano Gennaro Gattuso, ma ad un certo punto le parti hanno deciso di separarsi ed ora l’allenatore è Ruben Baraja. L’ex calciatore è stato una bandiera storica del club e la società ha deciso di affidarsi a lui per raggiungere l’oramai tanto agognata salvezza.

L’attaccante Hugo Duro è diventato un giocatore fondamentale nelle dinamiche di gioco di questo Valencia e le ultime giornate sono state abbastanza positive. Il club era scivolato fino al penultimo posto, ma ora la squadra è terzultima a pari merito con il Getafe, altra sorpresa in netta difficoltà nell’ultima fase della stagione. Baraja ha l’obiettivo di salvare il club e punta deciso sulla forza realizzativa di Hugo Duro.

Valencia, Hugo Duro è l’incubo dell’Atletico Madrid

Ruben Baraja affida le proprie speranze per il match del Metropolitano al proprio bomber. Hugo Duro è un vero e proprio incubo per i Colchoneros, un calciatore che più volte ha segnato e fatto bene contro la squadra del Cholo Simeone. Duro non ha tantissimi gol nella Liga spagnola, ma ha una grande tradizione con il club madrileno.

Solo lo scorso anno Duro ha segnato tre gol contro l’Atletico, due gol siglati in campionato e uno realizzato invece nel secondo turno di Coppa del Re. Ora il Valencia spera in lui per provare a fare punti in un campo davvero ostico. Dopo un inizio stagione complicato l’Atletico ha finalmente trovato la quadra ed è attualmente terzo in classifica, in piena linea per mantenere un posto in zona Champions League. Il Valencia avrà un match durissimo, ma un’arma importante in Duro.