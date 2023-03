Cessioni Juventus, aria di rivoluzione totale: in sei verso l’addio

Le cessioni della Juventus potrebbero stravolgere completamente il mercato bianconero in vista della prossima estate. Non è escluso che la dirigenza juventina possa mettere in atto una vera e propria rivoluzione

Quali saranno i piani futuri della Juventus in vista della prossima stagione? La sensazione è che la società bianconera proseguirà la sua rivoluzione puntando sulla diminuzione totale del monte ingaggi. Resta da capire qualche sarà il futuro di Rabiot, il quale potrebbe decidere di lasciare Torino in caso di offerta irrinunciabile.

In questo caso, i bianconeri risparmierebbero circa 8 milioni di euro, soldi che potrebbero essere rinvestiti su nuovi profili in mezzo al campo. Difficile l’addio di Pogba, il quale resterà alla Juventus almeno per un’altra stagione in modo da sfruttare e usufruire del Decreto Crescita, applicabile solamente su contratti minimi di due anni. In bilico anche la posizione di Alex Sandro, il quale potrebbe salutare la Juventus a fine stagione.

Il contratto del brasiliano, fermo attualmente a 5 milioni di euro a stagione, andrà in scadenza il prossimo giugno 2023. Difficilmente la Juventus presenterà un’offerta all’ex Porto, o se dovesse decidere di proporre un nuovo contratto, verrà formalizzata una proposta al ribasso. Rabiot, Alex Sandro, ma occhio anche al futuro di Kean, Vlahovic, Cuadrado e Bonucci.

Cessioni Juventus, a rischio anche Vlahovic?

Oltre a Rabiot e Alex Sandro, la Juventus dovrà fare i conti anche con la situazione contrattuale legata al futuro di Cuadrado. Difficilmente, anche in questo caso, i bianconeri formuleranno una nuova offerta al 35enne esterno colombiano. L’ex Fiorentina e Chelsea potrebbe dire addio a fine anno.

Occhio anche al futuro di Vlahovic. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, la Juventus potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere il centravanti serbo dinanzi a un’offerta irrinunciabile. Scenario decisamente complicato, ma non impossibile. Resta in bilico anche il futuro di Bonucci, anche se difficilmente il capitano bianconero lascerà Torino a fine stagione.