La Roma raggiunge la Juventus: Lazio out, la Fiorentina esulta

Serata agrodolce per le italiane impegnate in Europa: sorridono Juventus, Roma e Fiorentina. Male solo la Lazio.

Dopo il turno di Champions League, che per il calcio italiano si è rivelato un grande successo, il pallone nostrano sorride per intero in Europa League e a metà in Conference League. Dopo il passaggio del turno di Napoli e Inter, che si sono aggiunte al Milan, nella principale coppa europea c’era grande attesa per le altre due competizioni.

In Europa League la Juventus nella gara del tardo pomeriggio supera il Friburgo per 2-0 in Germania. I bianconeri, nonostante una prova non certo esaltante, hanno comunque la meglio grazie alle reti di Chiesa e Vlahovic. Un successo che fa il paio con quello ottenuto, identico risultato, nella gara d’andata.

Supera il turno anche la Roma di José Mourinho contro la non certo facile Real Sociedad. I baschi che in Liga sono in piena zona Champions League, vendono cara la pelle. A San Sebastian non si va oltre lo 0-0, ma tanto basta ai giallorossi, forti del risultato dell’andata, per volare ai quarti di finale.

Lazio, Europa addio. In Conference League l’unico ko di una squadra italiana

Se in Champions League e in Europa League il calcio italiano fa 5 su 5, in Conference League si sorride a metà. Da un lato la Fiorentina supera in rimonta il Sivasspor a domicilio. Un 1-4 che, dopo il brivido dell’iniziale svantaggio, regala ai viola il turno successivo. Dall’altro è la Lazio ad alzare bandiera bianca.

Dopo il ko dell’andata contro l’AZ i biancocelesti provano immediatamente a rimetterla in piedi. Il gol di Felipe Anderson illude, ma poi gli olandesi sono bravi a ribaltare tutto e a vincere il match con lo stesso risultato dell’andata grazie alle reti di Karlsson e Pavlidis. Quello della squadra di Sarri è l’unico ko di un’italiana nel turno europeo, oltre ad essere la Lazio l’unica eliminata. Tra le tre competizioni adesso restano 6 squadre italiane: 3 in Champions League, 2 in Europa League e una in Conference League. Un dato che non si verificava dal lontano 1999 quando Inter e Juventus arrivarono ai quarti di Champions League, la Lazio ai quarti della Coppa delle Coppe e Parma, Roma e Bologna ai quarti della Coppa UEFA.