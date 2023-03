Fantacalcio, i casi spinosi: da Arnautovic a Brahim Diaz, passando per Pasalic e Pellegrini

La 27esima giornata del campionato è alle porte e sono diversi i dubbi da sciogliere in ambito fantacalcio. Riflettori puntati su 5 giocatori.

La 27esima giornata della Serie A è alle porte e scatterà ufficialmente oggi proponendo due match: alle ore 18.30 scatterà la sfida che vedrà protagonisti il Sassuolo di Alessio Dionisi e lo Spezia di Leonardo Semplici. Alle 20.45, invece, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ospiterà l’Empoli di Paolo Zanetti. Per riflettere sulle formazioni da schierare al Fantacalcio abbiamo quindi ancora tempo ed in questo articolo andremo ad analizzare la situazione di 5 calciatori in particolare. Fiducia o bocciatura?

Non possiamo che partire da Marko Arnautovic, a sorpresa ai ferri corti con Thiago Motta. Il tecnico ha rilanciato il Bologna, dimostrando di non avere bisogno dell’apporto in campo dell’austriaco. La frattura tra i due appare netta e a confermarlo il fatto che nelle ultime 2 partite l’ex Inter, tornato al 100% fisicamente, è rimasto in panchina senza essere utilizzato. Il club, al momento, appoggia l’allenatore intenzionato ad andare avanti per la propria strada. Meglio quindi puntare su altri profili.

Mario Pasalic sta vivendo una stagione piuttosto buia, lontana dai consueti livelli qualitativi toccati in passato. La sua ultima rete risale al 4 gennaio. Da quel momento in poi si è fermato andando incontro a diverse prestazioni incolori e qualche infortunio che gli ha impedito di raggiungere la forma migliore. Con l’Udinese è entrato nella ripresa mentre a Napoli non è stato capace di lasciare un segno tangibile. La fantamedia, tutto sommato, è ancora positiva (6.21) ma non è questo il momento di puntare su di lui.

Fantacalcio, cosa fare con questi 5 calciatori

Momento in chiaroscuro anche per Brahim Diaz, tornato sotto i riflettori grazie alle rete segnata ai danni del Tottenham il 14 febbraio. In Serie A, invece, lo spagnolo non va a segno dal 22 ottobre. Una vita fa. Le difficoltà di Charles De Ketelaere gli stanno consentendo di giocare spesso da titolare ma impiegarlo rischia di essere una scelta che difficilmente produrrà i risultati sperati. Il folto centrocampo dell’Udinese, prossimo avversario dei rossoneri, rischia di toglierli spazio vitale ed il respiro.

Lorenzo Pellegrini, dopo la botta ricevuta alla testa, ha ripreso ad allenarsi e tornerà a giocare già giovedì in Europa League indossando uno speciale caschetto protettivo. Domenica nel derby, salvo sorprese, ci sarà ma è difficile consigliare un suo utilizzo. L’ultima rete porta la data del 4 gennaio ed in queste settimane non è riuscito ad esprimersi al meglio a causa di alcuni fastidi muscolari.

Perr Schuurs ha sorpreso tutti. Preso dal Torino per sostituire Gleison Bremer, l’olandese non ha fatto una piega diventando uno dei migliori esponenti nel proprio ruolo e attirando le attenzioni di vari top club. Domenico lo attende un compito gravoso, ovvero cercare di mettere la museruola a Victor Osimhen, ma l’ex Ajax non parte battuto in partenza. Nelle 19 partite in cui è stato impiegato, soltanto una volta è risultato insufficiente. Nelle altre occasioni, invece, è stato un muro.