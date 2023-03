Capello fa arrabbiare i tifosi del Milan: che dolore dall’ex allenatore

Napoli, Milan e Inter saranno protagoniste in occasione dei quarti di finale di Champions League. Capello fa arrabbiare i rossoneri.

La Serie A non presentava tre squadre ai quarti di finale di Champions League dal 2006. Una vita fa. Quest’anno, invece, il tabù è stato spezzato dal Napoli, dall’Inter e dal Milan che, agli ottavi, hanno battuto rispettivamente l’Eintracht Francoforte, il Porto ed il Tottenham. Un risultato storico soprattutto per gli azzurri che mai, in 97 anni di storia, si erano spinti così avanti nella competizione europea prestigiosa.

Il sorteggio, andato in scena Nyon venerdì, ha fatto sorridere tutti e tre i club. I partenopei, il 12 e il 18 aprile, affronteranno i Campioni d’Italia al momento indietro di 20 punti in classifica. I nerazzurri invece, l’11 ed il 19 aprile, se la vedranno con il Benfica mattatore della Juventus ai gironi e del Bruges nella fase successiva. Due match di grande prestigio, che rendono possibile un derby tutto italiano in semifinale.

Per quanto riguarda il primo match, Fabio Capello ha pochi dubbi. “Passa il Napoli” ha affermato l’ex allenatore, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’. Il destino dei rossoneri, in ogni caso, non è segnato visto che, secondo l’opinionista di ‘Sky Sport’, molto dipenderà dalle condizioni con cui si presenteranno in campo Theo Hernandez e Rafael Leao. Due dei principali top player a disposizione di Stefano Pioli.

Napoli, Capello parla della sfida Champions con il Milan

“Quei due possono far saltare qualsiasi pronostico, spezzare equilibri” ha detto Capello. Il quale, parlando dell’altra sfida, ha spiegato di ritenere favorita la squadra guidata da Simone Inzaghi. A patto, però, che si metta “a giocare sul serio. È la squadra più forte d’Italia, almeno in potenza”. Parole, soprattutto quest’ultime, destinate a far discutere. Il momento della verità, ad ogni modo, è ancora distante e adesso Napoli, Inter e Milan si concentreranno soltanto sui prossimi impegni di campionato.

La capolista, domani alle ore 15, sarà di scena sul campo del Torino reduce dalle vittorie ottenute ai danni del Bologna e del Lecce. I nerazzurri, secondi ma a -18 dalla vetta, domenica alle 20.45 ospiteranno la Juventus mentre la formazione di Stefano Pioli, stasera, farà visita all’Udinese. La corsa per lo scudetto, ormai, è chiusa. Quella per la conquista della Champions, invece, è più aperta che mai.