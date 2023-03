Il Napoli non lascia scampo: travolto anche il Torino di Juric

Il Napoli vince e convince, ancora una volta: battuto il Torino di Juric, Osimhen e Kvara ancora protagonisti!

Chi lo ferma questo Napoli? Una domanda che molte squadre di Serie A si stanno facendo. Certo, Sarri ed Inzaghi in campionato sono riuscirti a trovare le contromisure necessarie a bloccare gli azzurri e portare a casa i tre punti contro una squadra che, ad oggi, resta davvero un rullo compressore. Si, perchè il Napoli sembra non accusare mai contraccolpi psicologici: non è accaduto quando gli azzurri sono stati sconfitti dall’Inter o contro la Lazio, ancora quando sono stati eliminati dalla Cremonese in Coppa Italia o durante l’unica sconfitta in Champions League per mano del Liverpool. Quattro sconfitte stagionali che non hanno minimamente scalfito le certezze di una squadra che resta saldamente in vetta alla classifica, con una voragine alle sue spalle, e che si appresta a giocare i quarti di finale di Champions.

Anche oggi, in casa del Torino, la lezione è stata chiara: i ragazzi di Spalletti hanno fame e stanno bene, sotto il punto di vista mentale e fisico. Un’altra prestazione spettacolare della squadra azzurra, quattro gol segnati allo Stadio Olimpico di Torino ed una prova di forza che mette ancora una volta il Napoli nell’Olimpo del calcio europeo. Si, perchè c’è anche un dato improntante che viene registrato oggi: il Napoli ha la miglior differenza reti dei primi top campionati europei.

Napoli, travolto il Torino: doppietta di Osimhen

Una partita che ha visto fin da subito gli azzurri chiarire sul campo dinamiche ed equilibri. A farsi largo tra le maglie granata il solito Victor Osimhen, autore di una doppietta e trascinatore indiscusso di una squadra che ha voglia di festeggiare, di vincere qualcosa di importante. Poi Kvaratskhelia, manco a dirlo, uomo chiave per i meccanismi tattici di Spalletti.

Il georgiano ha fatto un gol ed un assist, ancora una volta protagonista sul campo. Alla sua prima stagione in Italia, il numero 77 azzurro sta dimostrando di avere delle qualità importanti, e sta dando grande credito anche al lavoro di Giuntoli e gli sforzi fatti per portarlo all’ombra del Vesuvio.

A completare l’opera anche il gol di Ndombele, che ha cosi firmato il gol del poker azzurro in trasferta. Il Napoli non fa differenza, tra l’altro, nemmeno tra le mura amiche o quelle avversarie: in casa o trasferta gli azzurri mettono sempre in campo la stessa qualità, sia nel palleggio ma anche nell’andare a sfruttare ogni tipo di errore degli avversari. Oggi un’altra vittoria, ed un segnale anche per il Milan (ieri sconfitto dall’Udinese alla Dacia Arena).