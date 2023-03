Infortunati Juventus, le novità su Milik, Pogba e Alex Sandro

Tengono banco gli infortunati in casa Juventus. Restano da valutare attentamente i possibili tempi di recupero di Pogba e Milik, ancora fermi ai box per i rispettivi ko muscolari

La Serie A si prepara a entrare nella parte finale e decisiva della stagione. Occhio alle novità in casa Juventus, soprattutto per quel che riguarda l’infermeria. Allegri spera di poter contare sui recuperi di Pogba e Milik già in vista delle prossime gare. Situazioni decisamente differenti, non trapela grande ottimismo per il centrocampista francese.

Pogba ha rimediato una nuova lesione muscolare, e salvo clamorosi colpi di scena, potrebbe tornare in campo solamente in vista della 29^ o 30^ giornata di campionato. Le sue condizioni verranno rivalutate nelle prossime settimane, ma difficilmente lo staff medico bianconero correrà contro il tempo per affrettare il ritorno in campo dell’ex Manchester United.

Discorso diverso per Milik, fermo ai box ormai da un mese e mezzo, e pronto a tornare in campo già dopo la sosta. L’attaccante polacco potrebbe far ritorno già dalla sfida della 28^ giornata contro il Verona. L’ex Marsiglia potrebbe accomodarsi in panchina per poi subentrare in campo nel corso della ripresa. Il piano di Allegri sarà quello di riavere tutti a disposizione per i prossimi impegni del finale di stagione, ma soprattutto in Europa League.

Infortunati Juventus, le novità su Alex Sandro e Kaio Jorge

Per quel che riguarda Alex Sandro, il difensore brasiliano dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta. Il suo ritorno in campo potrebbe coincidere con la prosisma sfida di campionato contro il Verona. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime settimane, ma trapela ottimismo.

Discorso differente per Kaio Jorge. Il brasiliano, fermo ai box ormai da più di un anno, difficilmente riuscirà a tornare in campo prima della fine della stagione. La Juventus potrebbe decidere di aggregarlo alla Juve Under 23 per fargli riassaporare il campo prima della prossima stagione. Non è escluso che Kaio Jorge venga ceduto in prestito secco nel corso della prossima estate.