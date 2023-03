“Retrocessione?”: Juventus, Vaciago è netto in diretta

Juventus a rischio retrocessione, a causa dei vari processi in corso. Il direttore di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago spiega cosa può succedere.

Sale la tensione tra i tifosi bianconeri, in vista delle nuove udienze dei vari processi che coinvolgono la Juventus per il caso plusvalenze. Tra una settimana esatta si terrà infatti la prima udienza per il processo Prisma, ovvero il processo della giustizia ordinaria, imbastito dalla Procura di Torino. Il prossimo 27 aprile ne sapremo di più su questo fronte, che non è però l’unico aperto per il club piemontese.

Infatti si attende ancora di sapere come si concluderà il processo sportivo, che lo scorso 20 gennaio ha portato alla condanna in appello e alla penalizzazione di 15 punti in classifica. La Juventus ha ovviamente ricorso al Collegio di Garanzia del CONI, il terzo grado della giustizia sportiva. Pochi giorni fa è stata finalmente comunicata la data ufficiale di questa udienza, che avrà luogo il 19 aprile.

Tuttavia c’è però un altro processo che attende di partire, sia a livello ordinario che, probabilmente, sportivo: quello sulla manovra stipendi. Il rischio peggiore è di un’altra penalizzazione, se non addirittura la retrocessione in Serie B, che replicherebbe la sentenza del 2006 sul caso Calciopoli. Di questo ha parlato a ‘TvPlay.it’ il direttore di ‘Tuttosport’ Guido Vaciago.

Juventus, Vaciago a TvPlay.it: “Retrocessione?” Ecco le sue parole

Buone notizie, o almeno in parte, per i tifosi bianconeri. Il direttore di ‘Tuttosport’ tende a escludere infatti il rischio retrocessione per il club torinese, anche se non esclude altre spiacevoli conseguenze. “Immagino una Juventus forse senza Europa” ha detto, mettendo in chiaro che questo potrebbe portare alle cessioni di alcuni nomi importanti, interessati a giocare la Champions.

“Bisogna capire nei conti della Juve quanto l’impatto di questa stagione renderà necessario delle cessioni” dice Vaciago. Difficile, a suo avviso, che la Juve voglia vendere Vlahovic, mentre senza Europa sarebbe possibile l’addio di Rabiot, già in scadenza. “Di Maria potrebbe rimanere anche senza la Champions” sostiene il giornalista: l’argentino sta bene a Torino, e a questo punto della sua carriera una stagione senza coppe sarebbe accettabile”.