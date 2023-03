Colpo di scena in casa Juve: un sorprendente ritorno spiazza Allegri

Nonostante le vicende extra calcistiche la Juve di Massimiliano Allegri sta disputando un buon campionato di Serie A.

Il campionato della Juve di Allegri ha vissuto una stagione molto altalenante. Gli infortuni e le vicende legate all’operazione Prisma hanno cambiato completamente le dinamiche della stagione del club bianconero. Sulla squadra di Allegri pende una penalizzazione di 15 punti che può cambiare gli obiettivi stagionali e molto dipenderà da tutto questo.

Questa e non solo ma il club bianconero, complice ultimi mesi in netta risalita, è virtualmente secondo in classifica anche se nettamente dietro rispetto al Napoli capolista. Nel posticipo della ventisettesima giornata la Juve affronterà l’Inter a San Siro. Un eventuale successo potrebbe cambiare le dinamiche in casa bianconera, anche senza la riduzione della penalizzazione.

Uno dei principali protagonisti di questa stagione è il centrocampista bianconero Adrien Rabiot. La mezzala bianconera ha avuto difficoltà in passato ma quest’anno ha avuto la sua consacrazione. Il calciatore è in scadenza di contratto ed il suo futuro è ancora incerto, ma le sue recenti prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club europei, non solo in Premier League. Sul giocatore ci sarebbe addirittura l’interesse del PSG dello sceicco Al Khelaifi, club dove Rabiot già giocava e dove il calciatore aveva lasciato con una pesante rottura.

Juve, colpo di scena per Rabiot

Il futuro di Rabiot visto la scadenza di contratto è ora in bilico. Il calciatore percepisce già un lauto stipendio e, mentre la società potrebbe valutare una piccola riduzione, il calciatore vorrebbe un aumento. Una situazione che complica e non di poco le cose in casa bianconera. Ora il calciatore terminerà la stagione alla Juve, ma bisogna valutare il da farsi in questi ultimi mesi della stagione.

Secondo quanto riportano i colleghi di Media Foot il PSG pensa al grande ritorno del centrocampista e le ultime prestazioni in Serie A hanno convinto e non poco la dirigenza parigina. Visto la rottura in passato è da capire se Rabiot accetterà il ritorno a Parigi o preferirà altre mete, con Arsenal e Manchester United ancora molto interessate al calciatore.