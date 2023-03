Smalling: “Dybala più forte di quanto pensassi. Quella scommessa con Abraham…”

La Roma è uscita sconfitta dal Derby della Capitale contro la Lazio, ma le parole di Chris Smalling non sono passate inosservate.

La Roma, nonostante la sconfitta arrivata con la Lazio nel Derby della Capitale, si gode la presenza in squadra di Paulo Dybala. Parola di Chri Smalling che ne ha parlato in un’interessante intervista rilasciata ai microfoni di ‘CBS Sports’. Poi la rivelazione sulla scommessa fatta con Tammy Anraham.

La Roma deve ripartire dopo la sconfitta subita dalla Lazio nel Derby della Capitale. Il posto in Champions League per la prossima stagione può essere infatti ancora conquistato dai giallorossi di José Mourinho.

Bisogna ripartire dalle certezze e dalle colonne portante di questo club, come Chris Smalling (che nel frattempo non ha però ancora rinnovato con la sua attuale squadra, con il contratto in scadenza a giugno del 2023). Le parole del difensore stupiscono tifosi e non. Ecco cos’ha dichiarato.

Roma, le parole di Chris Smalling su Dybala e Abraham: il retroscena della scommessa con l’attaccante

Così ha parlato Chris Smalling in un’intervista rilasciata a ‘CBS Sports’: “Quando sono arrivato alla Roma, i tifosi mi hanno detto: ‘Ci importa dei titoli, ma una delle cose più importanti è giocare (e vincere) il Derby contro la Lazio’. Ogni volta che usciamo dagli spogliatoi e parte l’inno della Roma è da pelle d’oca“.

“È una sensazione – ha continuato – speciale per noi uscire e giocare. José Mourinho ti resta sempre molto vicino e riesce a creare con i giocatori un rapporto di famiglia. Paulo Dybala invece è un campione enorme. Più forte di quanto pensassi”. E infine il retroscena sulla scommessa persa con Tammy Abraham. “Facciamo una scommessa: segnerò due gol nel Derby”, gli ha detto l’attaccante. E poi è successo davvero nella scorsa stagione: così il difensore ha dovuto comprare un paio di scarpe al compagno di squadra, così come la scommessa prevedeva.