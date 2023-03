“Sta cercando di…”: Serie A, lo scenario prende Conte alla sprovvista

“Conte sta bussando alle porte dei club italiani, nessuno in particolare”, le parole del giornalista non lasciano spazio all’immaginazione.

Il futuro di Antonio Conte è sempre più lontano dal Tottenham.

Dopo l’ultima partita di Premier League, pareggiata 3-3 contro il Southampton, la situazione è critica.

L’ex allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa senza nascondere un certo disappunto. “Da 20 anni il Tottenham non vince qualcosa, la loro storia è questa. Ormai sono abituati, non competono per trofei importanti. Non ho visto lo spirito che avrei voluto vedere, ne in allenamento ne in campo”, ha dichiarato Conte sfogandosi in conferenza stampa. “I calciatori hanno perso lo spirito, ed è inaccettabile. Non ho mai visto una cosa del genere. I giocatori sono egoisti”, ha proseguito nella sfuriata.

Parole che non sono andate giù al club inglese, che dovrebbe procedere all’esonero del tecnico nelle prossime ore. Come riportato dai quotidiani inglesi, il Tottenham starebbe già trattando la buonuscita con Conte. Si parla di cifre intorno ai 5-7 milioni di euro.

Intanto la dirigenza inglese si guarda intorno per i possibili sostituti. Tra i principali indiziati ci sarebbero Mauricio Pochettino, Luis Enrique e Glasner. Tra i papabili anche Roberto De Zerbi, attuale tecnico del Brighton.

Conte, Biasin parla del suo futuro

Oggi il giornalista Fabrizio Biasin, ha parlato ai microfoni del canale Twitch di Tvplay, dove ha commentato la situazione di Antonio Conte e i possibili scenari che coinvolgono l’ex allenatore dell’Inter.

“Quello di Conte sembra un vero e proprio attacco alla società, anche se lui dice di no. Difficile fare quelle dichiarazioni e pensare che sia tutto a posto. Secondo me ora sta gettando l’amo in tutti i club italiani, senza pensare ad un club nello specifico. In primis bisogna valutare se la Juventus ha voglia di buttare il contratto di Allegri dal valore di 30 milioni di ero, che adesso mi sembra in pieno controllo della squadra. Inzaghi ha il contratto valido per un altro anno, e i soldi che l’Inter reterebbe sarebbero circa 10 milioni. Conte guadagna molto e va via dal Tottenham incassando 7 milioni di buonuscita. Non è facile trovare una soluzione. L’unica che potrebbe pensarci è la Roma, ma non saprei”, ha dichiarato Biasin.