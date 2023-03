Calciomercato, svolta sul futuro di Conte: annuncio a breve

Conte si prepara a dire addio in maniera ufficiale al Tottenham. In arrivo l’annuncio ufficiale atteso da molti club italiani.

Praticamente conclusa l’esperienza di Antonio Conte al Tottenham. Le dichiarazioni rilasciate dal tecnico al termine della gara pareggiata 3-3 con il Southampton ultimo in classifica hanno infatti spinto gli Spurs a sollevarlo dall’incarico. Ora restano da limare gli ultimi dettagli della separazione ma intano il tecnico è rientrato in Italia, iniziando a riflettere in vista della prossima stagione.

Il suo obiettivo, in particolare, è quella di rimettersi in gioco nel campionato preferito ovvero la Serie A. Su di lui ci sono molti dei principali top club, a partire dall’Inter che nelle prossime settimane valuterà la posizione di Simone Inzaghi. L’ex Lazio, per meritarsi la conferma sulla panchina nerazzurra, dovrà cercare di conquistare almeno un piazzamento in zona Champions League. Obiettivo alla portata ma comunque non scontato, alla luce dell’alterno rendimento avuto dalla sua squadra e dalle tante sconfitte fin qui accumulate (9).

Alla finestra c’è anche la Roma, che ha cominciato a sondare il mercato in vista di un possibile addio di José Mourinho. Il lusitano è inquieto per colpa dei prolungati silenzi dei Friedkin e resterà nella città eterna soltanto a patto di ricevere rassicurazioni in merito al piano di sviluppo pluriennale della società. Tradotto: in estate chiederà di avere a disposizione top player già pronti del calibro di Marco Asensio ai ferri corti con il Real Madrid, Roberto Firmino che lascerà il Liverpool a giugno e Adama Traoré che ha rifiutato le proposte di rinnovo del Wolverhampton.

Conte dice addio al Tottenham, tutto fatto

Occhio pure al Milan, che si aspetta un pronto riscatto da parte di Stefano Pioli in seguito alla sconfitta patita per mano dell’Udinese nell’ultimo turno sul campo dell’Udinese. Paolo Maldini e Frederic Massara vorrebbero proseguire con il tecnico dello scudetto ma tutto dipenderà dal modo con cui si concluderà l’attuale stagione. Conte, intanto, si prepara a dire addio ufficialmente al Tottenham.

Il tecnico salentino, stando a quanto riportato oggi dal ‘Daily Mail’, ha infatti trovato l’accordo con la dirigenza londinese riguardante la buonuscita economica. Si parla di circa 4.5 milioni. Il divorzio, come detto, è alle porte ed ora si attende soltanto l’annuncio ufficiale. Gli Spurs, in attesa di trovare un degno sostituto, hanno affidato l’incarico di dirigere gli allenamenti a Ryan Mason. Conte, dal canto suo, si prepara a tornare protagonista in Italia.