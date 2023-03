Juventus, la rivelazione di Di Maria che spiazza tutti: “Sicuramente…”

Il Fideo ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sul suo futuro a margine dell’allenamento dell’Albiceleste.

Tempo di nazionali e tempo, per il calciatori impegnati con el rispettive selezioni, di fare anche un po’ il punto sulla stagione e sulle prossime mosse di carriera. Non ne è esente Angel Di Maria, attaccante della Juventus e dell’Argentina, fresco campione del mondo che, dal ritiro dell’Albiceleste, ha parlato anche del suo futuro.

“Non mi ritiro.” ha immediatamente messo le cose in chiaro Di Maria che fa sapere come il ritiro dalla nazionale argentina non è minimamente nei suoi piani. Soprattutto adesso che si può godere il momento e una nazionale che finalmente è campione del mondo: “Sono sempre dell’idea che vedere la gente così entusiasta attorno a te è fantastico. Sono rimasto impressionato dalla follia che si è scatenata intorno a Messi al ristorante, è stato qualcosa di incredibile.”

Il Fideo ha poi rivelato: “Tutti ci chiedono i biglietti per la partita di domani, e questa situazione è molto gratificante per noi. Speriamo che domani sia una giornata meravigliosa, una vera festa, e che tutto vada per il meglio. Siamo tutti ansiosi di vivere ciò che ci aspetta domani. Ma va ricordato che l’evento più importante è stato il 18 dicembre, grazie alla presenza di Leo Messi.”

Di Maria sul suo futuro: “Nazionale? Obiettivo Copa America”

Sulle voci di un suo possibile ritiro dalla Nazionale, Di Maria è chiaro: “Sicuramente continuo anche con la Nazionale. Ogni volta che arrivo in questo posto è qualcosa di unico, è il luogo più bello dove desidero stare. Un posto che mi spinge a voler continuare.”

Infine un passaggio su quelli che sono i suoi obiettivi a medio termine per quanto riguarda il suo futuro: “Riguardo ai miei obiettivi futuri, il mio principale obiettivo è quello di tornare a vincere e continuare sulla strada del successo. Le qualificazioni e la prossima Copa America si avvicinano e dobbiamo essere pronti per affrontare queste sfide.”