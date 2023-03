Juventus, nasce la ‘serie TV’: c’è l’annuncio, tifosi sorpresi

I tifosi della Juve, oltre che per l’importante successo contro l’Inter, possono esultare anche per un annuncio ufficiale di una ‘serie Tv’.

Dopo il passaggio ai quarti di finale di Europa League, dovre affronterà i portoghesi dello Sporting Lisbona, la Juventus di Massimiliano Allegri è arrivata alla sosta di marzo per far giocare le varie nazionali con un importantissimo successo. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha battuto domenica sera a San Siro l’Inter di Simone Inzaghi con la rete realizzata da Kostic nel corso della prima frazione di gara.

Tuttavia, questo gol del calciatore serbo ha portato con sé tantissime polemiche, le quali si stanno protraendo ancora ora. Tutto l’ambiente interista, e non solo, ha infatti protestato tantissimo per i presunti tocchi di braccia di Adrien Rabiot e Dusan Vlahovic.

Al netto delle polemiche per la rete realizzata da Kostic, la Juventus ha fornito davvero un’ottima prestazione contro l’Inter di Simone Inzaghi. La Vecchia Signora, infatti, ha sia difeso il proprio vantaggio che creato più di qualche occasione per portare il risultato della gara di San Siro sullo 0-2. I bianconeri, una volta terminata la sosta, sono attesi dalla gara casalinga contro il Verona terzultimo, anche se bisogna già registrare un annuncio che ha sorpreso i tifosi.

Juventus, è nata la serie su TikTok sulla Next Gen: ecco l’annuncio ufficiale

Sulla Juventus Next Gen, infatti, è nata un serie social che sarà trasmessa sulla piattaforma più in voga in questo momento: TikTok. L’annuncio è stato dato dal profilo Twitter della stessa squadra bianconera che milita nel campionato di Serie C.

Da oggi, di fatto, è già possibile per i tifosi della Juventus, e non solo, di vedere il primo episodio di questa particolare serie sulla Juventus Next Gen, la quale si è dimostrata già molto utile per ‘rinforzare’ la prima squadra, vedi soprattutto gli esempi Soulé e Samuel Iling che ormai sono parte integrante del gruppo guidato da Massimiliano Allegri.