Lazio, Sarri rifiuta un’offerta monstre: il futuro è un rebus

Il tecnico toscano ha rifiutato un’offerta clamorosa. Vuole rimanere alla Lazio, ma il suo futuro è da chiarire.

Maurizio Sarri è di nuovo ai piani alti della Serie A. Dopo lo scudetto sfiorato a Napoli nello storico anno dei 91 punti in classifica, e quello conquistato a Torino con la Juventus nella stagione 2019/20, il tecnico toscano sta facendo un’altra stagione straordinaria.

La sua Lazio, di certo non la rosa sulla carta più competitiva del campionato, sta sbalordendo tutti. Seconda in classifica in solitaria con 52 punti e 2 punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, non sembra voler cedere il posto in Champions League alle inseguitrici milanesi, ne tantomeno alla Roma o all’Atalanta.

Contro ogni aspettativa sta gestendo una squadra che riesce ad interpretare le sue idee alla perfezione. La vittoria col Napoli ne è il simbolo. L’ultima vittoria, nel derby con la Roma, è il quinto risultato utile consecutivo e la conferma che quest’anno Roma è biancocelesti, almeno in Serie A.

In Europa la storia è un po’ diversa. L’eliminazione agli ottavi di finale di Europa League contro l’AZ è una macchia nera nella stagione quasi perfetta di Maurizio Sarri.

Lazio, Sarri vuole garanzie

Oggi il Messaggero ha fatto chiarezza sulla sua situazione contrattuale. In scadenza nel 2025, vuole che il suo futuro sia alla Lazio, ma vuole garanzie sul mercato.

A quanto pare il tecnico toscano, sulle cui tracce ci sono diversi club inglesi tra cui il Tottenham che ha lasciato andare Antonio Conte, il West Ham e l’Everton, avrebbe già rifiutato una faraonica offerta. Gli Emirati Arabi gli avrebbero offerto un contratto di circa 7 milioni di euro a stagione.

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha dichiarato che Sarri è un grande allenatore e che a fine stagione ci parlerà.

L’ex Juventus vuole rimanere ai biancocelesti, ma non ha intenzione di abbracciare un progetto pieno di ostacoli come l’anno scorso. Vuole rimanere, ma vuole anche chiarezza.

Nel frattempo la Lazio è al lavoro per portare rinforzi in vista della prossima stagione. Uno su tutti Piotr Zielinski, pupillo di Sarri, il cui futuro sembra lontano da Napoli a fine stagione.