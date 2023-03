Il Napoli viaggia spedito, ma Osimhen rivela: “Spalletti non crede ancora nello Scudetto…”, ecco la sua intervista integrale

Il ritmo è quello di una Formula 1. Il Napoli viaggia ad una velocità sconsiderata, sia in Serie A che in Champions League. La formazione allenata e guidata da Luciano Spalletti sta, difatti, stracciando la concorrenza su qualsiasi palcoscenico. E nel prossimo mese di aprile potrà avere l’opportunità di blindare la matematica dello Scudetto e volare addirittura alle semifinali della coppa europea più ambita.

Non manca moltissimo al traguardo più agognato dai tifosi napoletani. Gli azzurri hanno, ad oggi, ben diciannove punti di distacco sulla seconda e anche il gruppo squadra si sta rendendo conto pian piano che il sogno sta per diventare realtà. “Lo sappiamo bene, ci stiamo avvicinando con il passare delle giornate”: parola di Victor Osimhen, che ai microfoni di ‘Elegebete Tv Sports’ si è raccontato nel corso di una lunghissima intervista. E ai quali ha rivelato un segreto spiazzante su come Luciano Spalletti stia vivendo il dominio del suo Napoli.

“Spalletti non crede ancora nello Scudetto”: Osimhen-Napoli, la rivelazione spiazza tutti

“Io amo qualsiasi cosa del mio allenatore, ha una mentalità unica”: continua così Osimhen, al quale poi viene chiesto di farne un esempio. “Spalletti non crede ancora nello Scudetto, non crede che sia fatta finché non è davvero fatta – rivela l’attaccante nigeriano – Questo messaggio e questo modo di pensare è riuscito a trasmetterlo a tutto il nostro spogliatoio”.

E ancora, Osimhen: “Nessuno sta perdendo tempo nel nostro gruppo a pensare quanto siamo bravi. Anzi, arriviamo al campo e ci alleniamo ancora più duramente, come se dovessimo salvarci dalla zona retrocessione! Credo che sia alla base di tutto ciò la chiave della nostra squadra, il segreto della nostra mentalità”. Infine un altro retroscena a sorpresa del nigeriano sul momento del suo Napoli: “Quelli che sono qui da più tempo come me, stanno cercando di far capire ai nuovi arrivati cosa abbiamo passato nelle scorse stagioni e cosa serva adesso per vincere”.