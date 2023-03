Mourinho al PSG? Sì, ma ad una sola condizione: lo scenario

Mourinho viene insistentemente avvicinato al PSG in estate, nonostante un altro anno di contratto con la Roma. Ecco come potrebbe succedere.

Il rapporto tra Mourinho e la Roma ha vissuto, in queste due stagioni, diversi alti e bassi. Il suo posto sulla panchina giallorossa è stato spesso messo in dubbio, sia dall’ambiente capitolino sia dalle voci di mercato. Una delle ultime lo vorrebbe sulla panchina del Paris Saint-Germain, uno dei club più ricchi d’Europa ma ancora in cerca di successi internazionali.

L’ipotesi è senza dubbio suggestiva, dato che Mourinho si troverebbe molto probabilmente ad allenare Leo Messi, simbolo del Barcellona suo grande rivale in Liga tra il 2010 e il 2013. L’esperienza alla Roma del tecnico portoghese, nonostante la conquista della Conference League, ha attraversato anche fasi critiche, in cui si era addirittura parlato di un rischio esonero.

Alla scadenza del suo contratto manca ancora una stagione, ma un suo addio, per quanto non semplice, non pare affatto impossibile. Anche perché nella dirigenza del PSG siede il suo connazionale ed ex collaboratore Luis Campos, e il club francese in estate cercherà probabilmente un nuovo allenatore. La stagione attuale è stata molto deludente, e il rapporto tra lo spogliatoio e il tecnico Galtier pare ormai compromesso.

Mourinho al PSG: un solo scenario possibile

Una suggestione per oggi priva di basi solide, nonostante molta stampa ne faccia menzione. Questa, almeno, è l’opinione del giornalista spagnolo Dani Gil, corrispondente da Parigi del ‘Mundo Deportivo’. In un suo tweet recente, ha spiegato come non ci sia stato alcun contatto tra il PSG e Mourinho, per cui al momento l’ipotesi non sia sul tavolo. Se non a una condizione.

Se la Roma dovesse riuscire a conquistare quest’anno l’Europa League, Mourinho potrebbe considerare concluso il suo ciclo in giallorosso, con due trofei internazionali in due anni. A questo punto, lo Special One potrebbe considerare di cambiare squadra in estate, e il club francese sarebbe una soluzione allettante, sia in termini tecnici che economici.