Del Piero e Chiellini di nuovo alla Juventus? Tifosi bianconeri in fibrillazione

Il ritorno alla Juventus di due veterani come Del Piero e Chiellini tiene banco tra i tifosi bianconeri. Parola al giornalista Franco Leonetti.

Quale futuro per la Juventus? Oggi è una delle domande che più assilla la piazza e la neo-insidiata dirigenza bianconera. Dopo il ribaltone nel consiglio di amministrazione, l’addio di Andrea Agnelli e le vicende giudiziarie, tutto è ancora immerso in una nube di incertezza. Le suggestioni si sprecano, così come le rivelazioni che arrivano dalla stampa e dagli altri membri dell’ambiente sabaudo.

Una delle tante indiscrezioni che circolano in casa Juventus è un ritorno da dirigente per due leggende della Vecchia Signora. Chi? Alessandro Del Piero e Giorgio Chiellini. Entrambi sono ancora legati da un grosso amore (per utilizzare un eufemismo) per la maglia bianconera e sarebbero due nomi a dir poco graditi alla tifoseria. In particolare in un momento del genere, dove il clima di tempesta appare tutt’altro che superato e che, anzi, potrebbe persino inasprirsi nei prossimi mesi. Indifferentemente o meno dalle vicende di cronaca.

Del Piero e Chiellini tornano alla Juventus? C’è la rivelazione del giornalista Leonetti

A riguardo, il giornalista Franco Leonetti ha provato a fare chiarezza, nel corso di una lunga chiacchierata ai microfoni di ‘TvPlay’. “Che torneranno Del Piero e Chiellini alla Juventus, ormai è un’indiscrezione molto forte – rivela la nota firma – Mi è stato raccontato con alcuni dettagli che potrebbero rientrare entrambi, anche se è ancora tutto da costruire, illuminare e capire quali saranno le situazioni.

Di qui, il giornalista Franco Leonetti continua e spiega: “È fuori dubbio che la Juventus abbia bisogno di creare una nuova società. Per altro e di certo con competenze diverse. Però, da quello che ho raccolto, è un’idea che si può inseguire”. Infine, Leonetti così riassume e conclude la sua lunga digressione a riguardo: “Detto questo, poi, non si scappa. Alla Juventus servirà in primis un direttore sportivo, e anche lì resta tutto in divenire. Chiellini e Del Piero, però, potrebbero formare un asse saldo e apprezzato in seno alla nuova dirigenza”.