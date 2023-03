Roma-Frattesi, Pinto nei guai: una big europea piomba sul calciatore

Frattesi è uno dei migliori centrocampisti della Serie A, e la Roma lo segue da vicino. Ma nella trattativa si sta inserendo una big straniera.

Quella tra la società giallorossa e Davide Frattesi è una telenovela di mercato che va avanti ormai da più di un anno. Il centrocampista classe 1999 in forza al Sassuolo è nel mirino della Roma da tempo, dopo che proprio il club giallorosso se lo era lasciato scappare nel 2017. In quell’anno, infatti, il Sassuolo decise di investire ben 5 milioni di euro nel ragazzo delle giovanili giallorosse.

Quasi sei anni dopo, la Roma sta ancora cercando di riportare Frattesi nella Capitale, anche se ovviamente stavolta la spesa sarà molto maggiore. Secondo il portale ‘Transfermarkt’, il valore del centrocampista del Sassuolo si aggira attorno ai 22 milioni di euro, ma probabilmente i neroverdi chiederanno qualcosa in più. E sul ragazzo ormai c’è l’interesse anche di altre società.

Inizialmente, infatti, l’Inter era interessata a Frattesi come possibile vice Barella, mentre più di recente è la Juventus a essersi fatta sotto, dopo aver già preso dal Sassuolo Locatelli. La Roma continua a essere abbastanza avanti nella corsa al giocatore, ma ancora non ha trovato un accordo per chiudere. E le ultime news sembrano indicare una complicazione nella trattativa.

Dalla Premier League cercano Frattesi: la Roma deve decidere

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista 23enne sarebbe seguito attentamente anche dal Manchester United. Il club inglese ha già inviato i suoi emissari in Italia per seguire le partite del Sassuolo e valutare il possibile acquisti. È chiaro che la Roma non potrebbe rivaleggiare con un’offerta economica fatta dai Red Devils, per cui adesso Tiago Pinto dovrà prendere una decisione.

Il dirigente giallorosso probabilmente cercherà di fare rapidamente passi avanti nella trattativa col Sassuolo, provando a bruciare sul tempo la rivale. Va detto che lo United ha già a disposizione sei centrocampisti centrali, per cui l’italiano potrebbe non essere una priorità. Starà alla Roma, adesso, decidere quanto vuole investire nel giocatore, che quest’anno ha messo a referto 6 gol in 28 partite.