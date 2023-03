Cassano netto: “La Roma è la vergogna d’Italia. Dybala? Mi ha fatto tenerezza”

La Roma è reduce dalla pesante sconfitta nel derby di Roma. Tante scorie attorno alla squadra di Josè Mourinho, chiamata ad una reazione.

La Roma di Josè Mourinho è arrivata alla sosta delle Nazionali nel peggiore dei modi. Il club giallorosso è caduto 1 a 0 nel derby di Roma, sconfitto con la rete dell’esterno della Lazio Mattia Zaccagni. Nulla da fare per il club capitolino, sconfitto nell’atteso derby sia nel match di andata che ritorno.

Un ko pesante che ha portato anche infortuni e squalifiche e ora la squadra capitolina deve reagire al più presto. Il club sta pagando molto il doppio impegno in campionato e in Europa, ma in tanti criticano al tecnico la mancanza di gioco e la mancata valorizzazione dei calciatori. L’ex calciatore giallorosso Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni della Bobo Tv ed ha attaccato duramente la Roma ed il suo tecnico Josè Mourinho, ecco le sue parole:

“Nel derby ho visto in casa giallorossa risse, casini e manate. Ma di cosa parliamo? Tutta la panchina della Roma entra in campo e questa è la vera vergogna del calcio italiano. I giallorossi potranno anche arrivare secondi ma Mourinho non ha dato nulla alla squadra ed anzi ha fatto di male in peggio”.

Non solo Roma, Cassano sulla Lazio e su Dybala

Ogni volta che interviene Cassano è molto schietto ed anche in questo caso ha parlato di tanti temi. Non solo Mourinho e la Roma ma anche una grossa frecciata alla stella del club giallorosso, Paulo Dybala. Cassano ha tuonato: “La Lazio almeno ha provato a proporre la sua idea di gioco mentre ho visto la Roma e Dybala e sinceramente mi hanno fatto tenerezza”.

Il club capitolino è attualmente impegnato nella corsa alla Champions League e sta affrontando tra l’altro i Quarti di finale di Europa League. Il calendario della Roma è abbastanza interessante e la squadra capitolina affronterà ai Quarti di finale gli olandesi del Feyenoord. Per Mourinho ed i suoi sarà una nuova ‘vecchia’ sfida con i due club che si sono sfidati lo scorso anno nella finale di Conference League.