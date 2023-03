Mancini si arrabbia per le polemiche su Retegui e risponde a Balotelli

L’Italia scenderà di nuovo in campo, in trasferta a Malta, ed è chiamata a vincere: le parole di Roberto Mancini in conferenza stampa.

L’Italia ha steccato alla prima contro l’Inghilterra, ma non può permettersi di rischiare di non qualificarsi neppure agli Europei del 2024, dopo quanto avvenuto con i Mondiali in Qatar. Roberto Mancini dovrà perciò dare una scossa ai suoi e ha già la sfida a Malta come prima occasione. Le sue parole.

C’è bisogno di una Nazionale Italiana che torni ad essere compatta, che faccia del gruppo la propria forza. Così come avvenuto agli Euro 2020, quando l’Inghilterra l’ha sconfitta in finale e ha alzato la coppa in alto sotto il cielo di Wembley. Roberto Mancini lo sa bene.

Innanzitutto ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha perciò dichiarato: “Vogliamo essere quelli che siamo stati con l’Inghilterra nel secondo tempo e in parte anche nel primo tempo. Cercando di essere più precisi in zona gol e più attenti in qualche situazione. Per qualificarsi bisogna sempre fare punti e sono tre in ogni partita, a prescindere dall’avversario”. Dopodiché il CT azzurro ha parlato anche in conferenza stampa alla vigilia della seconda sfida per le qualificazioni agli Euro 2024.

Malta-Italia, alla vigilia del match Mancini ha parlato in conferenza: ecco le parole del CT azzurro

Roberto Mancini, CT della Nazionale Italiana, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della trasferta a Malta: “Mi aspetto una gara difficile, queste gare lo sono tutte e se non riesci a sbloccarle un po’ di difficoltà viene fuori. Alla fine sono tre punti, al di là del valore della squadra. Cambieremo diversi giocatori”.

Poi le parole su Mateo Retegui: “È un ragazzo giovane, sveglio, vuole diventare un grande attaccante. Fa difficoltà a chiamare la palla, ha avuto difficoltà giovedì sera ma poi ha realizzato un gol non semplice, può migliorare molto nei prossimi mesi. Merita la conferma ma anche lui va valutato a livello fisico: arrivava dall’Argentina, vanno valutate tante cose”.

E la risposta a Mario Balotelli, dopo il messaggio social lanciato dal giocatore: “Che devo rispondere a Mario? Mi fa piacere che ci siano attaccanti italiani, come dice lui. Non so a cosa si riferiscono… Forse si riferisce a lui? Io gli voglio troppo bene, speriamo possa essere davvero in forma”.