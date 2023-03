Inter, colpo di scena: da conferma certa alla cessione in estate, c’è la svolta

L’Inter si prepara alla svolta in estate: da certezza il giocatore ora si prepara a dire addio. Colpo di scena che non ci si sarebbe mai aspettati.

L’Inter ha un obiettivo: portare a compimento, nel miglior modo possibile, una stagione che non è certamente stata all’altezza delle aspettative. Adesso bisogna arrivare a meta, dopodiché quest’estate si faranno valutazioni e si deciderà come muoversi al meglio per ripartire con più convinzioni e soprattutto certezze. In arrivo una svolta che può portare un giocatore in particolare ai saluti.

Simone Inzaghi, la società, i calciatori: ad essere messa in discussione è tutta l’Inter. Nessuno escluso. Perché in campionato sono stati persi troppi punti. E tra Coppa Italia e Champions League è ancora tutto da decifrare. Dopo la conquista della Supercoppa Italiana contro il Milan, i nerazzurri se la vedranno con il Benfica ai quarti di Champions League e in semifinale di Coppa Italia con la Juventus.

Mentre nel frattempo c’è chi lavora in ottica calciomercato. Obiettivo sempre più concreto sembra essere quello di Mateo Retegui. Ma si lavora anche sulle uscite: dopo Milan Skriniar, un altro calciatore può dire addio. Si tratta di Marcelo Brozovic, che da perno del centrocampo è diventato un grande punto interrogativo.

Calciomercato Inter, Brozovic sempre più lontano: via la fascia da capitano e possibile addio in estate

L’Inter ragiona in ottica calciomercato, perché l’obiettivo è cercare di fare cassa con qualche cessione e di ringiovanire la rosa con nuovi innesti. Possibilmente low cost. Ma c’è anche un’altra questione da risolvere e porta il nome di Marcelo Brozovic. Il croato solamente un anno fa, dopo stagioni in crescendo, ha rinnovato il suo contratto con l’Inter per 6 milioni di euro all’anno più bonus fino al 2026.

Le ultime su di lui arrivano da ‘La Gazzetta dello Sport’. Il centrocampista, infatti, non è più quello della scorsa stagione e l’Inter non avrebbe apprezzato particolarmente la gestione fatta da lui prima e dopo il Mondiale in Qatar. Ma anche quando è stato scelto da Simone Inzaghi non ha brillato per qualità in campo. Anzi. Il club in estate con ogni probabilità lo cederà, ma una cosa è certa: non indosserà più la fascia da capitano. Spetterà a Lautaro Martinez portarla al braccio.