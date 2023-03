Milan, la rivelazione di De Ketelaere: “I giornali italiani…”

Il trequartista del Milan Charles De Ketelaere ha effettuato una rivelazione molto interessante riguardo la sua esperienza in Italia

Il Milan domenica prossima scenderà in campo contro il Napoli allo stadio Maradona. L’obiettivo è tornare alla vittoria, per invertire il trend negativo di questo 2023. Sono, infatti, soltanto quindici i punti conquistati dalla squadra di Stefano Pioli dall’inizio dell’anno solare. Le responsabilità sono da dividere, certo, ma ci sono alcuni elementi della rosa rossonera che non si sono espressi al massimo delle loro potenzialità. Come Charles De Ketelaere, acquistato da Maldini e Massara la scorsa estate come il colpo più importante della sessione di mercato.

De Ketelaere in questa stagione ha collezionato trentuno presenze, siglando un solo assist datato ormai agosto 2022 col Bologna. Un rendimento che, per forza di cose, lascia discutere. Come anche la gestione di Pioli, che dopo alcune partite da titolare lo ha fatto accomodare in panchina in favore, soprattutto, di Brahim Diaz. Tuttavia, è probabile che il trequartista spagnolo a fine stagione andrà via per tornare al Real Madrid, anche se l’Arsenal ha espresso l’interesse per l’acquisto a titolo definitivo.

Milan, De Ketelaere e il consiglio dei compagni di squadra

Charles De Ketelaere, trequartista del Milan, ha parlato ai microfoni di Hln.be: “Non credo che nel match col Bologna, la mia prestazione sia stata superiore alle altre dove mi hanno descritto come un giocatore scarso. Io le mie partite le giudico in modo più tecnico per poi migliorarlo nelle partite successive”. Poi prosegue: “Non mi sono mai soffermato sulle critiche, al Milan prima ho ricevuto elogi che poi sono diventate critiche. Ma non mi lascerò condizionare, così come non mi monterei la testa se la situazione dovesse cambiare”.

Poi arriva il consiglio dei compagni di squadra del Milan a De Ketelaere: “I miei compagni di squadra mi hanno detto di non leggere i giornali. Non sapevo nemmeno di quel titolo ‘Principe di San Siro'”. Parole chiare, che dimostrano anche la voglia di proteggere il belga da parte della sua squadra da qualsiasi tipo di critiche che possano condizionarlo.