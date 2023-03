Juventus, il giornalista Santini: “I bianconeri hanno deciso di cedere Vlahovic”

La Juventus sembra destinata a dire addio a Vlahovic. L’esperto spiega i motivi della cassione, dove andrà la punta e chi potrebbe sostituirlo

Il futuro di Dusan Vlahovic è il grande interrogativo del mercato della Juventus, con l’estate che si avvicina. L’attaccante serbo non ha reso come ci si aspettava, ma ha grandi potenzialità, e data la situazione economica del club potrebbe essere ceduto per fare cassa. Di questo tema si è parlato a ‘TvPlay.it’ con il giornalista di Telenova Fabio Santini.

Il centravanti nativo di Belgrado, arrivato dalla Fiorentina a gennaio 2022 per 81,6 milioni di euro, è stato un grande colpo, ma il suo rapporto con la Juventus non è mai del tutto sbocciato. 20 gol e 6 assist in 49 partite in bianconero, di cui oltre la metà (11 e 4) in questa stagione. Numeri non drammatici, ma molto al di sotto delle aspettative sull’attaccante.

Vlahovic, soprattutto in questa stagione, è stato spesso criticato per il suo rendimento, e in estate potrebbe essere ceduto. Soprattutto se la Juve non dovesse riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League: vendere il serbo compenserebbe i mancati introiti della competizione. Del suo possibile addio, e di chi potrebbe arrivare in cambio, si è discusso appunto a ‘TvPlay.it’.

Vlahovic lascia la Juventus: ecco chi arriva al suo posto

“La società ha deciso di cederlo perché deve mettere a posto i conti” sostiene Fabio Santini, giornalista di Telenova. Il futuro di Vlahovic sembra segnato, anche se ancora non sono state ufficializzate né la destinazione né il costo del giocatore. L’attaccante piace al Bayern Monaco, ma anche a diversi club di Premier League, riporta Santini. Il problema è piuttosto legato al cartellino.

“La sua valutazione non si è alzata, restando sugli 80 milioni” dice il giornalista. Una disdetta per la Juventus, che rischia quindi di avere un margine di guadagno molto ridotto. Specialmente considerando la prima alternativa al giocatore, ovvero Rasmus Hojlund dell’Atalanta, che costa circa 50-55 milioni. Sul talento danese, però, c’è anche il Napoli, che vede in lui l’erede di Osimhen (che però potrebbe essere ceduto per oltre 100 milioni).