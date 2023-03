Sassuolo, Maxime Lopez vuole cambiare aria: “Giocare a Milano…”

Maxime Lopez ha espresso il desiderio di avere più visibilità, cosa che al Sassuolo non è possibile: lo ‘sfogo’ in diretta

Il Sassuolo ha acquistato Maxime Lopez un paio di anni fa dall’Olympique Marsiglia per circa due milioni di euro. Il suo valore è quasi dieci volte più alto e rientra perfettamente nella cerchia dei grandi affari del club neroverde. E’ un classe ’97, nel pieno della sua maturità calcistica e ancora con dei margini di miglioramento. Con De Zerbi prima e Dionisi poi è definitivamente esploso, togliendosi diverse soddisfazioni in Serie A. La più importante, però, non è ancora arrivata: la chiamata della Francia di Didier Deschamps.

La ‘sfortuna’ di Maxime Lopez è di essere in un periodo in cui la Francia è palesemente la squadra con maggior potenziale in tutti i reparti, per il presente e per il futuro. Guadagnarsi una convocazione ed entrare nel giro a tutti gli effetti, non è semplice per il centrocampista del Sassuolo. E infatti è arrivato un piccolo sfogo in diretta riguardo la possibile permanenza nel club neroverde.

Maxime Lopez: “A Milano avrei più visibilità”

Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo, ha parlato nel corso di ‘Les Club des 5’ su Youtube: “In Nazionale mi piacerebbe prendere spunto da Jordan Veretout, che ora è al Marsiglia e gioca con la Francia. In Serie A sono tra i migliori se escludiamo Brozovic, Lobotka e Bennacer”. Poi prosegue: “Vedremo cosa succederà in futuro, io penso a far bene in campo. Il mio obiettivo è avere più visibilità. Non voglio disprezzare dove sono adesso, ma giocare a Milano è diverso rispetto al Sassuolo”.

Parole chiare del centrocampista, che ha specificato di non aver mai sentito Deschamps. Con il Sassuolo ha disputato ottime partite, ma l’augurio di Maxime Lopez per la propria carriera sembra essere quello di cambiare squadra. Il suo obiettivo è quello di raggiungere la Nazionale francese, far parte del gruppo. E in questo senso, l’esempio che cerca di seguire è quello dell’ex Fiorentina e Roma, Veretout. In questa stagione, Lopez ha collezionato ventuno presenze tra Serie A e Coppa Italia.