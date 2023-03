Niente Mancini, al PSG andrà Conte? La rivelazione in diretta

Quale futuro per Antonio Conte? Il PSG è alle porte, tra i rumors e la suggestione (smentita) Roberto Mancini: la rivelazione in diretta

Tenerlo lontano da una panchina è missione quasi impossibile. Antonio Conte progetta già il grande ritorno, dopo l’addio alla guida tecnica del Tottenham. Il trainer leccese fa gola a tanti top club europei, che nella prossima stagione guardano all’ex Juventus e Inter con grande attenzione. Soprattutto quei top club che abbondano di risorse, ma poco di spirito e mentalità vincente. In particolare in campo europeo.

Può essere il caso del Paris Saint-Germain, deluso dalla gestione Galtier e pronto all’ennesima rivoluzione tecnica degli ultimi anni. “Ci sono tante voci e indiscrezioni, le certezze al momento sono poche…”: ad avvertire tutti è Stefano Salandin, firma di ‘Tuttosport’, che ai microfoni di TV Play ha fatto il punto sul futuro di Antonio Conte.

Sarà lui l’identikit perfetto per lanciare definitivamente il caotico e stellare spogliatoio del PSG? I tifosi di oltralpe sognano, ma il mercato è ancora ben lontano dallo sciogliersi. Soprattutto per la girandola degli allenatori, che potrebbe prendere il via dalla Spagna, con gli addii (eventuali, ma probabili) del Cholo Simeone e di Carlo Ancelotti sulle due sponde di Madrid.

Conte al PSG? Intanto smentita l’ipotesi Mancini, Salandin rivela tutto

E poi non bisogna dimenticare la suggestione Roberto Mancini. Negli ultimi giorni, i media francesi avevano provato ad accostare il CT della Nazionale italiana al Paris Saint-Germain, ma senza trovare troppi riscontri: “Non c’è nulla… Ci siamo sentiti oggi con il Mancio e abbiamo sorriso insieme di questo rumors del PSG. Roberto, al momento, è concentrato solo sul futuro della sua Italia”, spiega e smentisce tutto Salandin.

Sull’accostamento di Conte, invece, il giornalista si fa meno sicuro e più cauto: “Conte pensa di fare altre cose, ma mai dire mai. Ad oggi è difficile dire cosa succederà, non mi risulta alcuna offerta da parte del Paris Saint-Germain“. Un incastro complicato, ma che si chiuderà in un modo nell’altro. Sarà l’ex Juventus il nuovo tecnico del PSG o lo vedremo ancora sbarcare in Serie A?