Milan, salti di gioia per Pioli: accordo con Giroud

Il Milan giocherà domenica sera contro il Napoli di Spalletti, ma Pioli può esultare per il rinnovo di contratto di Giroud.

Dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali, nel prossimo weekend tornerà il campionato. La gara di cartello del prossimo turno della nostra Serie A è sicuramente quella di domenica sera allo Stadio Diego Armando Maradona tra il Napoli di Luciano Spalletti ed il Milan di Stefano Pioli.

Questa partita, ovviamente, è fondamentale per entrambe le squadre. Gli azzurri, infatti, hanno tutta l’intenzione di blindare ancora di più il proprio primato in classifica. Mentre il team meneghino, visto il solo punto totalizzato nelle ultime tre partite di campionato, ha la necessità di tornare da Fuorigrotta con almeno un punto.

Con questi ultimi risultati ottenuti in Serie A, di fatto, il Milan è scivolato di nuovo in classifica, dove è al quarto posto con un solo punto di vantaggio sulla Roma di José Mourinho. La squadra di Stefano Pioli, al netto del quarto di finale di Champions League contro il Napoli, ha di fatto l’assoluto obbligo di qualificarsi per l’edizione dell’anno prossimo della massima competizione europea per club. Tuttavia, in attesa delle gare contro il team guidato da Luciano Spalletti, i tifosi rossoneri possono comunque già esultare per una notizia arrivata dal calciomercato.

Milan, raggiunto l’accordo con Giroud per il rinnovo del contratto: i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport’, infatti, il Milan hanno trovato l’accordo con Olivier Giroud per il suo rinnovo di contratto fino al 2024. Le parti hanno raggiunto un’intesa su un ingaggio leggermente ritoccato rispetto a quello di quest’anno, visto che il centravanti percepirà 3,8 milioni di euro più bonus.

La conferma di Olivier Giroud è sicuramente un’ottima notizia per tutto l’ambiente rossonero. L’ex giocatore dell’Arsenal, nonostante l’età, riesce infatti a garantire un numero determinato di gol che gli altri attaccanti rossoneri non riescono a raggiungere. Zlatan Ibrahimovic, di fatto, è rientrato da poco dal lungo infortunio, mentre Origi non sta fornendo delle grandi prestazioni.